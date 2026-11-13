Romero (PSOE) critica que el Gobierno andaluz de PP y Vox "recorte un 30,6% la inversión en Córdoba"

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero. - PSOE

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero, ha reprochado este viernes al Gobierno andaluz de PP y Vox que "recorte un 30,6% la inversión en Córdoba en los presupuestos andaluces para 2027", pese a que, de forma general, las cuentas autonómicas "crecen un 6%", por lo que ha afirmado que "Córdoba es la gran olvidada, con 160 millones menos de inversión y ni un euro para nuevas viviendas asequibles".

Junto a ello y según ha informado el PSOE en una nota, Romero ha criticado la "actitud autoritaria y amenazante" del alcalde de la capital cordobesa, José María Bellido (PP), "con los vecinos del Sector Sur que acudieron al Ayuntamiento para reivindicar las necesidades de su barrio", mientras "mantiene una actitud completamente distinta ante el presidente de la Junta", Juanma Moreno (PP).

"Bellido es muy fuerte con los débiles, pero muy débil con los fuertes", ha afirmado Romero, quien ha contrapuesto "las amenazas a los vecinos, a los que se advirtió de que podían ser identificados por la Policía Local si formaban jaleo", con "la falta de exigencia al Gobierno andaluz de PP y Vox ante unos presupuestos que borran literalmente a Córdoba de las cuentas de la Junta de Andalucía".

Romero ha alertado de que Córdoba y su provincia "quedan relegadas al octavo lugar en inversiones de la Junta de Andalucía, con 160 millones de euros menos de inversión respecto al presupuesto de 2026, un 30,6% menos, mientras que el presupuesto autonómico crece un 6%", y ello cuando, además, el presupuesto de 2026 "ni siquiera se ha ejecutado en su totalidad".

Para el candidato socialista, "el problema no es únicamente la falta de inversión, sino la falta de defensa de Córdoba por parte del alcalde", que es quien "tiene que defender las inversiones que llevamos tantos años esperando" y, por eso, "lo que no puede hacer es ser valiente con los vecinos de los barrios y quedarse callado ante Moreno".

Romero ha puesto como ejemplo de esta falta de inversiones las barriadas de Palmeras, Moreras, Guadalquivir y calle Torremolinos, para las ha reclamado planes integrales de rehabilitación, en esta caso "para unas viviendas de titularidad de la Junta de Andalucía que se encuentran totalmente abandonadas".

"Los vecinos nos trasladan situaciones absolutamente indignas, con aguas fecales a escasos metros de los patios de luz, ratas y viviendas deterioradas. ¿Qué hace Bellido para exigir que la Junta rehabilite unas viviendas que son de su propiedad y que las familias puedan vivir en condiciones dignas?", ha cuestionado.

El candidato socialista ha puesto además el foco en "la ausencia de partidas para vivienda asequible, tanto en alquiler, como en propiedad y ha reclamado también "un plan de financiación conjunto entre Junta y Ayuntamiento para la rehabilitación de edificios de más de 50 años, especialmente en barrios como Levante, Fuensanta o Huerta de la Reina, con actuaciones destinadas a resolver los problemas derivados de las inspecciones técnicas, mejorar la accesibilidad y avanzar en eficiencia energética".

El candidato socialista ha recordado también que Bellido "reclamaba desde la oposición un Plan Integral para Ciudad Jardín, una reivindicación que ha desaparecido de su agenda después de ocho años de gobierno", y "tampoco aparece en los presupuestos de la Junta", ha señalado.

COLEGIOS, AGUA Y SANIDAD

En materia educativa, Romero ha criticado "la reducción de la inversión en educación pública" y ha demandado "un plan integral de rehabilitación de los colegios públicos de Córdoba, muchos de ellos con entre 40 y 50 años de antigüedad".

Ha citado expresamente los colegios Tirso de Molina, Aljoxaní, Vicente Ferrer y Averroes, que, según ha afirmado, presentan un estado que requiere actuaciones de rehabilitación. "Necesitamos que la Junta de Andalucía y el alcalde pongan en marcha un plan integral para nuestros colegios públicos", ha reclamado.

Romero ha criticado, igualmente, que los presupuestos autonómicos "no contemplan las inversiones necesarias para culminar las obras hidráulicas que permitan garantizar el suministro de agua a Cerro Muriano, Trasierra y La Jara".

En este punto, ha criticado que los cordobeses paguen un canon del agua que "no revierte en las inversiones hidráulicas que necesita Córdoba". "Nos cobran a los cordobeses para invertir ese dinero en otros territorios mientras aquí seguimos esperando obras hidráulicas que llevan años reclamándose", ha afirmado.

En materia sanitaria, ha exigido "que se concrete de una vez el compromiso con el centro de salud de Villarrubia", al tiempo que ha demandado "un mayor respaldo económico a la Universidad de Córdoba".

Romero también ha criticado que los presupuestos de la Junta "no contemplen recursos para devolver a Córdoba el dinero recaudado mediante el impuesto sobre residuos y vertederos", y ha relacionado esta cuestión con "la situación económica de Sadeco, que termina continuamente en déficit".