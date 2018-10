Rosa Aguilar apuesta por la modernización tecnológica en la Administración de Justicia

Actualizado 29/06/2017 14:17:33 CET

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, ha apostado por impulsar un modelo de Administración de Justicia sustentado en la modernización tecnológica, así como en el capital humano y la planificación de las actuaciones en las sedes judiciales de Andalucía.

En su primera comparecencia en comisión parlamentaria desde que fue nombrada en el cargo y a fin de informar sobre las líneas de actuación a desarrollar hasta el final de la presente legislatura, Aguilar ha agradecido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, la confianza que ha depositado en ella y para mostrar su reconocimiento a su antecesor en el cargo, Emilio De Llera, "por el buen trabajo que ha realizado".

Tras tender la mano al conjunto de los grupos y ofrecer diálogo, colaboración y cooperación institucional, así como también su entera disposición "las 24 horas del día", Aguilar ha asegurado que "la implantación de las nuevas tecnologías en la Justicia constituye, hoy más que nunca, una condición indispensable para mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía".

Ha subrayado que para acometer el "gran reto que supone esta modernización tecnológica" la Junta ha trazado una estrategia que contiene una serie de actuaciones recogidas en la Agenda para una Justicia Digital en Andalucía 2020 que contará con 30,4 millones de euros, procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

En materia de organización, la consejera ha subrayado que su departamento trabaja en la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial y Fiscal, ya que "es necesario establecer nuevas formas organizativas de trabajo que optimicen los recursos humanos". En este sentido, ha explicado que el proyecto se iniciará en la Oficina Fiscal de Sevilla y Dos Hermanas, así como en las Oficinas Judiciales de El Ejido, Vélez-Málaga y la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Al hilo de ello, ha declarado que la Oficina Fiscal de Sevilla y Dos Hermanas serán una realidad en octubre de este año una vez aprobadas definitivamente las relaciones de puestos de trabajo por parte del Ministerio de Justicia. Por su parte, las Oficinas Judiciales de El Ejido y Vélez-Málaga comenzarán con el proceso de despliegue una vez que el Ministerio apruebe definitivamente también las relaciones de puestos de trabajo. En el caso de las Oficinas Judicial y Fiscal de Córdoba, Aguilar ha dicho que ya se iniciado la tramitación administrativa de las órdenes que permitirán su implantación el año próximo.

Igualmente, la consejera ha anunciado que a la vez que se ponen en marcha dichos proyectos, la Junta va a realizar en paralelo "un programa de implantación de las oficinas con prioridades partiendo de las capitales de provincia y dando prioridad a las Ciudades de la Justicia de Málaga y Almería".

ADELANTO DE OBRAS PREVISTAS PARA 2018

En materia de infraestructuras judiciales, Rosa Aguilar ha anunciado que la Consejería está elaborando un 'Programa Extraordinario de intervención de obras menores' que permita adelantar a este año obras previstas para 2018 y que contará con una inversión de 600.000 euros. Igualmente, ha anunciado un 'Programa Extraordinario de actuación en materia de accesibilidad' que determine las necesidades más urgentes de los edificios judiciales y en el que se van a invertir 550.500 euros.

Durante la presente legislatura se han llevado a cabo 111 obras de reforma, mejora y acondicionamiento en 45 sedes judiciales, ha recordado la consejera, quien ha proseguido que seguirán en marcha varias intervenciones en las sedes del Prado de San Sebastián de Sevilla, se intervendrá en la reforma y ampliación del edificio de la avenida Virgen del Carmen de Algeciras y se avanzará en las obras del Complejo La Caleta, entre otras.

La consejera ha resaltado la Ciudad de la Justicia de Córdoba, cuya entrega por parte de la adjudicataria se va a llevar a cabo este viernes. Aguilar ha explicado que el trasladado a la nueva infraestructura se realizará de manera progresiva hasta finales de año para garantizar la correcta instalación de los distintos órganos y la adaptación de todo el personal.

Por otro lado, la Consejería de Justicia e Interior recupera las competencias relativas a la lucha contra la violencia de género. Al hilo de ello, Aguilar ha destacado que la Consejería va a impulsar políticas contra la violencia de género desde una perspectiva transversal e interseccional, trabajando conjuntamente con otras Consejerías, para ofrecer a la víctima una cobertura integral en atención social, apoyo económico y habitacional, educativo y laboral.

Igualmente, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para impulsar nuevas acciones y medidas para promover en Andalucía "una alianza contra la violencia de género", al tiempo que ha reivindicado "un necesario Pacto de Estado contra la violencia machista".

Ha subrayado que el compromiso del Gobierno andaluz con la justicia gratuita y en materia de mediación, ha subrayado la necesidad de "ir al abordaje de fórmulas diferentes que reduzcan la litigiosidad" y ha anunciado la apertura de cuatro nuevos puntos de información específica sobre mediación en Aracena, Cádiz, Granada y La Palma del Condado, que se suman a los ocho ya existentes.

En cuanto a las políticas migratorias, Aguilar ha señalado que la Consejería está llevando a cabo los trabajos previos para la elaboración del IV Plan Integral para la Inmigración en Andalucía. Además, según ha subrayado la consejera, la Junta va a seguir ofreciendo toda la colaboración para el acogimiento de personas refugiadas procedentes de países y zonas con graves conflictos.

LOS GRUPOS AGRADECEN EL DIÁLOGO OFRECIDO Y DESEAN SUERTE A AGUILAR

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PP-A Juan Ramón Ferreira ha dedicado sus primeras palabras a De Llera, "una persona que hizo su trabajo lo mejor que pudo" y a desear a la consejera "lo mejor". Se ha mostrado convencido de que Aguilar "va a hacer lo mismo, pero que lo va a explicar mejor, no va a meter la pata y no va a haber titulares llamativos".

El parlamentario 'popular' ha echado en falta autocrítica en la intervención de la consejera y ha indicado que no ha aportado novedades respecto a lo que ya se está haciendo. "Es consciente de que tiene un año y poco", ha afirmado Ferreira, para quien Aguilar se hace cargo de una consejería "que no es una prioridad para el Gobierno andaluz y que no tiene la dotación presupuestaria necesaria y exigible".

De igual modo, la diputada de Podemos Begoña Gutiérrez ha agradecido el diálogo que ha ofrecido Aguilar, a quien ha traslado que el estado de la justicia en Andalucía es "realmente precario" y tiene "muchísimas" necesidades que cubrir con distintos asuntos "urgentes", entre ellos, las Ciudades de la Justicia y un pacto de estado contra la violencia de género. Asimismo, ha advertido de que las mejoras en este área "no solo dependen de la voluntad política, sino de una buena gestión y organización".

En nombre de Cs, su portavoz adjunto, Sergio Romero, ha deseado "la mayor de las suertes" a la consejera "porque será la suerte de los andaluces", ha indicado que agradecido la intervención "profunda y muy responsable" que ha realizado y que reconoce que "hay mucho trabajo por hacer". Ha indicado que se ha avanzado poco en materia de justicia en lo que va de legislatura y que se hace necesario poner una "marcha más".

Por parte de IULV-CA, su diputada María del Carmen Pérez ha deseado "aciertos" a la consejera y ha agradecido "la mano tendida" y el diálogo que ha ofrecido y que su grupo echaba en falta por parte del anterior responsable del ramo. Ha reclamado mejoras ante las demoras en los procedimientos, una democratización de la Justicia, "cercana al ciudadano" y que la asistencia gratuita sea "más mimada".