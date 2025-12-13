La ROSS arranca la Navidad con el cuarto concierto de su ciclo de cámara interpretado por un quinteto de metales

El quinteto de metales de la ROSS está compuesto por Nuria Leyva Muñoz y José Forte Ásperez (trompetas), Alma M.ª García Gil (trompa), Francisco Blay Martínez (trombón) y Pedro Castaño Castaño (tuba). - ROSS

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) arranca la temporada navideña con el cuarto concierto de su ciclo de cámara, un encuentro "especialmente festivo" que tendrá lugar el domingo, 14 de diciembre, a las 12,00 horas en el Espacio Turina. Bajo el título 'Un festival navideño con el Royal Brass', el público podrá disfrutar de un recorrido musical "repleto de color, tradición y espíritu navideño" interpretado por un quinteto de metales compuesto por cuatro profesores de la ROSS y como invitado, Pedro Castaño, en la tuba.

Según ha informado la Sinfónica en un comunicado, el quinteto de metales de la ROSS está compuesto por Nuria Leyva Muñoz y José Forte Ásperez (trompetas), Alma M.ª García Gil (trompa), Francisco Blay Martínez (trombón) y Pedro Castaño Castaño (tuba). Ellos serán los encargados de dar vida a este "variado programa que adelanta el espíritu festivos de estas fechas".

El programa se abre con la elegancia de Henry Purcell y sus 'Two Trumpet Tunes and Ayre', que permite a las trompetas desplegar su carácter más majestuoso. A continuación, el concierto toma un giro con 'Saints' Hallelujah', un arreglo de Luther Henderson que fusiona el clásico gospel 'When the Saints Go Marching In' con el célebre Aleluya de Haendel, dando como resultado "una pieza tan sorprendente como divertida".

Al hilo, la tradición europea llegará de la mano del Saint Anthony Chorale de Joseph Haydn, presentado en un arreglo de C.D. Stefano. El ambiente se torna "inmediatamente festivo" con 'Hark! The Herald Angels Swing', donde John Wasson transforma el conocido villancico en una pieza "llena de ritmo y energía jazzística". A este espíritu se suma la 'Pavane sur la bataille' de Tielman Susato.

El concierto continúa con Christmas Crackers, un "divertido mosaico de villancicos" arreglado por John Iveson, en el que desfilan melodías universales como 'Jingle Bells', 'Deck the Halls' o 'We Wish You a Merry Christmas'. La música popular estará también presente con 'El Campanillero' y 'Campana sobre campana', en arreglos de F. V. Gil Queralt y D. Stofan, respectivamente, que "rescatan la esencia andaluza y la adaptan al colorido del quinteto de metales".

Por otro lado, no faltará una mirada al repertorio contemporáneo con una 'suite' de temas de Frozen (El reino de hielo), en un arreglo de F. Sariego. Como broche, el público disfrutará de 'Christmas Jazz Favorites' de Leroy Anderson, con versiones frescas de clásicos como 'Little Town of Bethlehem' y 'Angels We Have Heard on High'.

Bajo este contexto, con este programa la ROSS arranca la temporada navideña con un ambiente festivo que acompañará a la orquesta durante todo el mes de diciembre, dando paso a una de las citas más esperadas del año, el Concierto de Navidad, que se celebrará los días 22 y 23 de diciembre en el Teatro de la Maestranza, y para el que están a la venta las últimas entradas.