La rotura de un manguito provoca una fuga de agua rápidamente solucionada en la Mezquita-Catedral de Córdoba

CÓRDOBA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha sufrido durante la madrugada de este jueves una fuga de agua provocada por la rotura del manguito de un sanitario en uno de los baños del monumento, motivo por el que los efectivos del Servicio de Prevención de Incendios y Salvamento (Speis) se han desplazado hasta el lugar, aunque finalmente no ha sido necesaria su intervención, pues el vigilante de seguridad del turno de noche ya había detectado la incidencia y cortado el agua.

Así lo han explicado fuentes municipales y del Cabildo, que han detallado que, a las 2,50 horas del jueves, el vigilante de seguridad del turno de noche de la Mezquita-Catedral se encontraba realizando una ronda de vigilancia y control por el interior del monumento y, al llegar a la altura del muro sur (zona de aseos), "advirtió un ruido en la zona exterior de la fachada".

Por ello, se dirigió a sala de seguridad para recoger la llave de la reja del balcón de los aseos y así poder comprobar el origen del ruido. Cuando se personó en el lugar, observó que existía "una fuga de agua en el baño adaptado causado por la rotura de un latiguillo".

En el transcurso de la recogida de dicha llave, el vigilante "recibió una llamada telefónica de la Policía Local, comunicándole que se escuchaban chispas en el cableado exterior antipalomas y se apreciaba la salida de una pequeña cantidad de agua por dicho balcón". En este contexto, el vigilante les comunicó que "ya ha se había detectado esta incidencia, había cortado el suministro de agua y que se encontraba atendiéndola, por lo que no necesitaba ayuda".

Igualmente, hay que reseñar que a las 3,00 horas se personó en el lugar un sargento y un bombero en un vehículo de mando para valorar la situación 'in situ', pero que "en ningún momento los efectivos de Bomberos accedieron al interior del templo para subsanar la avería al no tener relevancia".

En el Plan de Autoprotección de la Mezquita-Catedral, se contempla el riesgo por inundaciones (rotura de bajantes o lluvias torrenciales) que, en este caso, por ser un manguito de una cisterna de un baño, se considera como "impacto bajo o incidencia común".

Así pues, la incidencia de este jueves ha consistido en la rotura del manguito de un sanitario y la fuga de agua en el interior de los aseos, motivo por el que se procedió al corte del suministro de agua corriente y se recogió el agua derramada con una fregona. Finalmente, con la reparación del manguito la avería queda solucionada.