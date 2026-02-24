RTVE tendrá desde este 28F en Andalucía capacidad de desconexión por La 2 y de "realizar programación propia"

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López, comparece ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, en el Senado, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). López ha co - Ricardo Rubio - Europa Press

El centro territorial de Radio Televisión Española (RTVE) en Andalucía tendrá desde este próximo sábado, 28 de febrero --día de la comunidad autónoma-- capacidad de desconexión de sus emisiones por La 2, así como para "realizar programación propia".

Así lo ha avanzado este martes el presidente de RTVE, José Pablo López, en su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control Parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Alta, y en respuesta a una pregunta del diputado socialista Vicent Sarrià sobre el "desarrollo e impacto" de la próximo "conversión" de los centros territoriales de Andalucía y la Comunidad Valenciana en centros de producción.

El presidente de RTVE firmó la semana pasada con las organizaciones sindicales UGT, SI y USO un acuerdo para impulsar la producción interna en la corporación, así como para iniciar ese proceso de conversión de los centros territoriales de Andalucía y la Comunidad Valenciana en centros de producción.

Según informó RTVE en un comunicado tras la firma de dicho acuerdo, con este proceso se busca "ampliar" la "capacidad productiva" de estos centros, "reforzar la oferta informativa y de proximidad y avanzar hacia un modelo homologable al ya existente en otros centros de la corporación".

El proceso contemplará, "de manera progresiva", y entre otros aspectos, el "refuerzo de su capacidad para la producción de informativos territoriales, incluidos fines de semana y festivos, así como programas informativos especiales en función de la actualidad"; el "desarrollo técnico necesario para posibilitar desconexiones territoriales en La 2 y la puesta en marcha de nuevos proyectos de contenidos de proximidad".

El "fortalecimiento de la producción territorial en RNE, especialmente en fines de semana", es otro de los objetivos, según informó RTVE la semana pasada.

Este martes, en el marco de la citada comparecencia, José Pablo López ha defendido que "es necesaria una visión periférica del Estado", y "los centros de producción de Cataluña y de Canarias, a los que se unirán ahora los de la Comunidad Valenciana y Andalucía, permiten no solamente una mejor prestación del servicio público a nivel regional", sino también "desarrollar o favorecer una industria audiovisual que no esté centralizada únicamente en los dos grandes núcleos de Madrid y Barcelona, que ahora mismo concentran la mayoría de nuestra inversión", según ha señalado.

José Pablo López ha defendido así que dichos cuatro centros "tienen la suficiente capacidad como para aportar contenidos a la estructura general de RTVE, y también dinamizar el sector en sus respectivos ámbitos".

El presidente de la corporación ha precisado que el proceso "se realizará de manera progresiva", de forma que primero se van a "incorporar los informativos territoriales de fin de semana, tanto en Valencia como en Andalucía, que irían en este caso por La 1", a la vez que también se está "trabajando en la capacidad de desconexión de La 2", algo que hasta este momento "sólo tenían Cataluña y Canarias".

Al respecto, José Pablo López ha anunciado que, "desde el día 28 de febrero, Andalucía tendrá capacidad también para desconectar sus emisiones en La 2 y poder realizar programación propia", algo que aún no es posible en la Comunidad Valenciana porque "todavía no tenemos las instalaciones técnicas terminadas", según ha expuesto.

El presidente de RTVE ha concluido indicando que "todo esto irá acompañado, obviamente, de la dotación progresiva de medios técnicos y humanos", y en concreto ha señalado que la corporación ha "reservado ya más de 60 plazas para iniciar los dos proyectos, el de Andalucía y el de la Comunidad Valenciana". "El de Andalucía tendrá carácter inmediato, mientras que resolvemos los problemas técnicos en el caso de la Comunidad Valenciana", ha puntualizado para finalizar.

