Ruiz aboga por el "consenso" para conciliar renta mínima e ingreso vital y PSOE-A le afea querer "ahorrar 145 millones"

SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado en el Parlamento que, debido al carácter subsidiario que tiene la Renta Mínima de Inserción Social (RMI) de Andalucía con respecto a cualquier prestación de carácter contributivo o no contributivo, es necesaria una modificación normativa para adecuarla al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que acaba de poner en marcha el Gobierno estatal para lo cual aboga por el "consenso", mientras que el PSOE-A le ha afeado querer "ahorrar 145 millones a costa de la pobreza de los andaluces".

"Es decir, actualmente, ambas prestaciones no son compatibles", ha señalado, para añadir que valoran esta prestación pero "rechazamos todo su proceso de gestación, sin información y sin negociación con las comunidades autónomas. Todas tenemos que modificar la normativa en materia de rentas mínimas al igual que se hizo en dependencia. Ya avisamos al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que nos ha ignorado", ha señalado.

En este sentido, y en respuesta a sendas preguntas formuladas en el Pleno sobre este asunto por Adelante Andalucía y PSOE, ha apostado por el "consenso" para la modificación del decreto de manera que la renta andaluza "pueda complementar el ingreso mínimo y, además, potenciar la inclusión sociolaboral de los beneficiarios".

Rocío Ruiz, que ha abogado por que la gestión del Ingreso Mínimo Vital se haga desde Andalucía, ha aclarado que "solo las comunidades autónomas con cuantías de renta superiores al mismo pueden complementarlo, como son el caso de Aragón, Canarias, Cataluña, Navarra, País Vasco y Valencia. El resto no pueden complementarlo sin modificar su normativa".

La consejera ha explicado que, según el Decreto-Ley del anterior Gobierno andaluz, "solo se podrá acudir a la Renta Mínima en defecto del Ingreso Mínimo Vital" y ha reprobado el hecho de haber utilizado la Renta Mínima "como mero instrumento de propaganda política sin planificación ni previsión de los medios necesarios para gestionarla adecuadamente".

Ha destacado una Renta Mínima de Andalucía que "ha alcanzado un récord histórico con los 16,1 millones de euros de la nómina del mes de mayo, cuando se beneficiaron 14.615 familias y que en el año 2019 tuvo una inversión de 122,3 millones de euros frente a los 57 millones de 2018".

Por otra parte, Ruiz ha criticado que "el Estado quiera trasladar toda la responsabilidad del Ingreso Mínimo Vital a los ayuntamientos sin dotarlos de los recursos necesarios para reforzar unos Servicios Sociales Comunitarios que ya se encuentran colapsados". "Es preciso que el Gobierno de la nación eleve la cuantía que destina al Plan Concertado, ya que del 33 por ciento que se acordó, tan solo aporta un tres por ciento", ha señalado.

Finalmente, ha destacado la importancia de que "se recuperen los mil millones de euros para gasto social que el Gobierno había previsto en un principio en el Fondo Extraordinario para las comunidades autónomas".

Por su parte, la diputada socialista Soledad Pérez ha señalado que le ha preguntado a Ruiz por "el futuro de la RMI porque es el futuro de miles de personas que sufren y ni su Consejería ni su gestión están a la altura". "Es una pregunta para saber cuál el futuro de la pobreza en Andalucía y si se cumplirá lo que dice el Estatuto de Autonomía, si tendrán una renta mínima andaluza o la va a eliminar con una cartita dirigida a los ayuntamientos".

"Atenderá a más familias, con qué presupuesto, mantendrá los 145 millones de este año", ha espetado Pérez a Ruiz, a la que ha recordado que "es una ley suelo, no techo, y las comunidades autónomas pueden completar hasta el techo lo que deseen", pero "usted está callada". "Han establecido una incompatibilidad por carta y miente", mientras que "está cómo ahorrar 145 millones a costa de la pobreza de los andaluces", ha aseverado la diputada socialista.

Ruiz ha respondido a la diputada socialista que "no tiene autoridad moral para decirme cómo se combate la pobreza" y, además, "boicotean las medidas y programas de garantía alimentaria cuando las personas no tienen ni para comer". "Colaboramos con el Ministerio, trabajamos por el IMV y lo único que saben es restar y boicotear y los andaluces no entienden que no colaboren con un programa que puede quitar de la pobreza a 26.000 familias".

ADELANTE: "SU OBLIGACIÓN ES HACER COMPATIBLE AMBAS AYUDAS"

Por su parte, la diputada de Adelante Andalucía Ana Villaverde ha reprochado a Ruiz que "el voto de su grupo y del PP ha ido acompañado de una discurso que criminaliza la pobreza", para añadir que el IMV "es necesario y urgente". Además, ha criticado que la RMI "deja fuera a la mayoría de las familias que lo necesitan" y tiene "requisitos de acceso restrictivos".

Ha preguntado a la consejera "si piensa usar la RMI para cubrir a aquellas personas que no pueden acceder al IMV", un extremo que considera "perverso" porque "su obligación es modificar la normativa y hacer compatible ambas ayudas", ha finalizado.