La Junta esgrime dos informes de reparo de la Intervención a las ayudas del IAM

Actualizado 30/01/2020 18:56:43 CET

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha esgrimido este jueves, para explicar el cambio en la concesión de tres líneas de ayudas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que el procedimiento se revisó tras recibir dos informes de reparo de la Intervención Delegada de la Junta de Andalucía. Ruiz ha escuchado de Vox que si decide conceder otros 650.000 euros a las asociaciones "por un lado corta, pero por otro se lo da por la puerta atrás, nos tendrá enfrente y se tendrá que responsabilizar de las consecuencias de estas medidas".

Ruiz ha protagonizado una comparecencia extraordinaria en comisión a petición del PSOE y de Adelante Andalucía para explicar cómo 241 asociaciones no recibieron la resolución definitiva de concesión de la subvención después de contar con una resolución provisional. La consejera de Igualdad ha señalado que la Intervención del IAM rechazó en su primer informe de reparo el prorrateo de las ayudas "por no estar contemplado en las bases reguladoras de las ayudas".

La comisión ha tenido momentos con diferentes interrupciones entre la parlamentaria socialista Soledad Pérez, la diputada de Vox Ángela Mulas y la propia consejera de Igualdad.

La consejera de Igualdad, que ha arrancado su intervención con "la condena y repulsa por los siete asesinatos machistas desde principio de año", ha sostenido que "el Gobierno no ha excluido ni ha establecido unos criterios para excluir" a determinadas asociaciones y ha anunciado que "vamos a modificar esos criterios para que no vuelva a producirse".

Las tres líneas de ayudas objeto de una polémica distribución cuentan con 1,5 millones para el fomento del asociacionismo y la participación de las mujeres, 2 millones para atención a las mujeres con riesgo de exclusión social, así como otros 500.000 euros para erradicación de la violencia de género.

La consejera de Igualdad, que ha apelado a que las subvenciones se conceden en régimen de concurrencia competitiva, de la que ha explicado que las solicitudes beneficiarias son "aquéllas que tengan más puntuación hasta agotar el crédito presupuestario de acuerdo a la puntuación obtenida", según las previsiones del Reglamento del Procedimiento para la concesión de las subvenciones de la Junta.

Ruiz ha explicado que "al no estar provincializadas las ayudas, los proyectos de cualquier provincia compiten con todas las provincias". "Se valora el proyecto, no el ámbito territorial", ha apostillado la consejera de Igualdad, que ha afirmado que el IAM resolvió "conforme al mismo criterio de las bases reguladoras de 2016, el prorrateo de la subvención".

El 28 de octubre la propuesta de resolución provisional del IAM repartía los 4 millones de euros de las tres líneas entre 315 entidades. "Esa resolución provisional no da derecho a percibir subvención, sólo la propuesta definitiva tras el visto bueno de la Intervención", ha insistido la consejera de Igualdad.

Ruiz ha descrito dos informes sucesivos de la Intervención Delegada. El primero de rechazo del prorrateo y el segundo que alertaba de que se había obviado el trámite de audiencia previa. La consejera de Igualdad ha explicado que el IAM emitió "una discrepancia ante la Intervención de la Junta, que rectifica y permite a la directora del IAM que resuelve conforme a las bases".

La consejera de Igualdad ha detallado que se acordó la ampliación de los plazos de ejecución de las ayudas hasta el 31 de julio de 2020 de las líneas 1 y 3 y de la 2 hasta el 30 de marzo de 2020.

Rocío Ruiz ha anunciado la elaboración de unas nuevas bases reguladoras, que ha descrito "más transparentes y acordes a las demandas de asociaciones y contando con todas las garantías legales", así como la habilitación de dos líneas de ayudas de la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad con 650.000 euros: 500.000 para formación en violencia y 150.000 para estudios.

ÁNGELA MULAS (VOX): "VIVIDORAS DE GÉNERO"

La parlamentaria de Vox Ángela Mulas, que ha hablado de "vividoras de género" tras describir que Andalucía ha pasado de contar con 150 asociaciones feministas en 1989 a contar con 2.700 en la actualidad, ha apuntado que de un presupuesto del IAM de 42,8 millones de euros "sólo 1,2 millones fueron destinados a las mujeres maltratadas" mientras que el resto de las cuentas lo ha atribuido al reparto de "un sueldo medio de 50.000 euros al año entre 150 trabajadores".

Mulas, que ha llegado a denominar a Adelante Andalucía como "Adelante Venezuela", lo que ha motivado las protestas de la parlamentaria de esta formación, se ha declarado "estar en contra no sólo de los 214 chiringuitos adoctrinadores", en alusión a las asociaciones excluidas de las ayudas del IAM, "sino de todos".

La diputada de Vox se ha mostrado contraria a las dos líneas de ayuda de 650.000 euros anunciadas por la consejera de Igualdad al argumentar que "si corta y se lo da por la puerta atrás, nos tendrá enfrente y se tendrá que responsabilizar de las consecuencias de estas medidas". "Las mujeres no somos una colmena, somos personas con sensibilidad individual", ha apuntado.

La parlamentaria de Adelante Andalucía Ana Villaverde, que ha sostenido en su intervención que "no quiero que cometa ninguna ilegalidad", ha argumentado que se quiere "camuflar con argumentos técnicos un problema que se basa en una decisión política, que es pactar con su tercera parte, que es Vox y su aversión al asociacionismo feminista". Villaverde, tras lamentar que "hay provincias enteras sin subvenciones", ha afirmado que la concesión de las ayudas ha sido "una gestión nefasta que no se resuelve con una convocatoria nueva".

La diputada del PSOE Soledad Pérez ha afirmado que la polémica del reparto de las ayudas del Instituto Andaluz de la Mujer ha supuesto "el cese de la secretaria general del IAM tras el informe de la Interventora de 13 de diciembre". "Nos hemos enterado por el BOJA", ha esgrimido Soledad Pérez, al que ha sumado que "han cesado a la interventora delegada del IAM, que se ha vuelto a la Consejería de Salud".

Pérez, que se ha burlado de que la consejera se haya autodenominado "dique de contención de la extrema derecha", ha sostenido que "viene obligada por dos grupos a esta comparecencia extraordinaria" y ha apuntado sobre su anuncio de las dos líneas de ayudas dotadas con 650.000 euros que "en 2019 ya estaban esos 650.000 euros y se ejecutaron cero euros".

La parlamentaria de CS Teresa Pardo, tras reprochar a la parlamentaria de Vox sus expresiones para referirse al movimiento asociativo feminista y a la que ha reclamado "un respeto merecido" y ha asegurado que "esa falta de respeto no se la voy a consentir", ha considerado, sobre la comparecencia de la consejera de Igualdad, que "es una pena que se tenga que sentar para explicar que cumple la ley".

La diputada del PP Ana Vanesa García, que ha recordado al PSOE que "no le importó recibir los votos de Vox en la Diputación Permanente para que hoy estemos aquí", ha apostado por que "aprendamos de lo ocurrido para que no se vuelva a repetir", ha anunciado que "mi Gobierno no se va a saltar un informe de la Intervención", por lo que ha concluido que "se hiciese, no significa que se pudiese hacer", en referencia a la anterior Administración socialista.