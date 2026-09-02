Saavedra defiende que a todos los vecinos desalojados del Zaidín se les ha ofrecido una solución habitacional

Archivo - El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra (PP). - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha señalado este miércoles que no hay ni un solo vecino desalojado del barrio del Zaidín al que el Consistorio no le haya ofrecido una solución habitacional, y ha recordado que a todos ellos se les ha ofrecido el albergue de Inturjoven de la Junta de Andalucía.

En este sentido se ha pronunciado Saavedra en una atención a medios en la que ha contestado a las declaraciones del grupo municipal socialista, que este mismo miércoles ha pedido "una respuesta habitacional inmediata para los del barrio del Zaidín afectados por los recientes seísmos", y ha acusado de "inacción" al gobierno local de Marifrán Carazo y al autonómico de Juanma Moreno.

"La verdad es que creo que son unas declaraciones lamentables, aparte de ser falsas, se juntan las dos cosas", ha comenzado Saavedra, quien ha defendido la gestión y el trabajo del gobierno municipal con su alcaldesa, Marifrán Carazo, a la cabeza, tras acompañarla en la mañana de esta misma jornada en una visita a la zona.

"Nosotros estamos en la gestión y en poner todos los recursos municipales a disposición de los afectados y al mismo tiempo también a exigirle a otras Administraciones, pero eso sí, a exigírselo con lealtad, a exigírselo desde una posición política que siempre va a buscar el consenso la mano tendida para unir esfuerzos, y no buscar ese rédito político, ese electoralismo que está haciendo hoy con esas declaraciones la señora Ruz", ha expuesto Saavedra.

El portavoz ha subrayado que no existe ningún vecino del Zaidín sin acceso a información y asesoramiento en su barrio, incluyendo atención psicológica. "No hay ni un solo vecino del Zaidín que pueda decir que no tiene un sitio en su barrio donde ir, que lo informen, que lo asesoren, que le ayuden en la tramitación de las ayudas", ha asegurado Saavedra, quien ha añadido que "incluso hemos ofrecido atención hasta psicológica, que también es importante después de esta sucesión de terremotos".

Además, ha negado que haya vecinos desalojados sin solución habitacional, y ha asegurado que todos han recibido oferta de albergue. "No hay ni un solo vecino del Zaidín que haya sido desalojado al cual este Ayuntamiento no le haya ofrecido una solución habitacional. A todos los vecinos desalojados se les ha ofrecido el albergue de Inturjoven", ha manifestado Saavedra.

El portavoz ha insistido en que la administración municipal ha puesto "todos los recursos municipales a disposición de los afectados" sin buscar "rédito político" ni "electoralismo", de lo cual ha acusado a la portavoz del grupo municipal socialista.

Saavedra ha destacado la labor de la oficina de atención abierta en agosto en el Zaidín a raíz de la serie sísmica. "Venimos del Zaidín, vengo de acompañar a la alcaldesa, de una oficina que pusimos en marcha en el pleno mes de agosto, a los tres días de los terremotos, que ya ha atendido a 1.700 personas, tanto en atenciones individuales como en atenciones grupales", ha precisado.

También ha recordado que precisamente este mismo miércoles el Ayuntamiento de Granada ha anunciado el refuerzo de la atención con la incorporación de la oficina del Defensor de la Ciudadanía, así como con la instalación de una carpa de la Policía Local en la zona más afectada.

"Ahora estamos también en esas inspecciones que son muy necesarias. Ya se han hecho en torno a 800 inspecciones por parte de los técnicos municipales y en la tarde de este miércoles se van a reforzar una vez más las inspecciones en los edificios, en esos 30 edificios más afectados", ha explicado.

Saavedra también ha explicado que la Diputación ha aprobado este miércoles una partida de 250.000 euros para hacer frente a los alquileres de las familias que no puedan volver a sus casas en los próximos meses.

"La señora Ruth podía haberse dedicado, en vez de utilizar 'la política del fango', que es la que he utilizado esta mañana, a llamar al Ministerio, a y llamar al Gobierno de España para que esa promesa que ha hecho el ministro se agilice y que se declare ya --al Zaidín-- como zona afectada por una emergencia de protección civil", ha concluido el portavoz municipal.