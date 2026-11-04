Saavedra (PP) asegura que Baza (Granada) merece explicaciones y pregunta quién trajo a Koldo García a la comarca

El cabeza de lista del Partido Popular de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, acompañado por la candidata 'popular' al Senado, Eva Martín, el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, y la presidenta local del PP, María José Martín. - PP GRANADA

BAZA (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del Partido Popular de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha dicho que Baza merece explicaciones y ha preguntado quién trajo a Koldo García a esta comarca del norte de la provincia.

Saavedra, acompañado por la candidata 'popular' al Senado, Eva Martín, el alcalde de Baza, Pedro J. Ramos, y la presidenta local del PP, María José Martín, ha participado en una mesa informativa en la localidad, donde han abordado las informaciones relacionadas con el caso Ábalos-Cerdán-Koldo y las necesidades de la comarca.

Saavedra ha reclamado explicaciones a quien hasta hace unos días era delegado del Gobierno en Andalucía y ahora encabeza la candidatura del PSOE al Senado por Granada, Pedro Fernández, "sobre las informaciones que vinculan a una empresa de Baza con la contratación de Patricia Úriz, pareja de Koldo García".

"¿Quién puso a Koldo García en contacto con la comarca de Baza? ¿Quién le abrió las puertas y qué relación tenía con personas o empresas de la zona? Son preguntas que merecen una respuesta clara", ha señalado.

El PP apunta a que, "según las informaciones publicadas sobre la investigación de la UCO, una empresa con sede en la comarca de Baza, contrató a Úriz en 2022". "Los investigadores apuntaron a indicios de que no habría desarrollado actividad laboral presencial para la empresa", argumentan. Ante estos hechos, Saavedra ha reclamado transparencia y respuestas sobre las circunstancias de esa contratación y las relaciones que pudieron rodearla.

"Si el PSOE quiere pedir la confianza de los granadinos, lo mínimo que puede hacer es dar explicaciones. ¿Por qué la pareja de Koldo García fue contratada por una empresa de la comarca de Baza sin que, según los indicios de la investigación, conste que desarrollara allí actividad laboral presencial? Que se lo expliquen a los granadinos", ha señalado el candidato del PP.

"Baza merece explicaciones. Los vecinos tienen derecho a saber qué ocurrió, qué conocían sus responsables políticos y si se hizo todo lo necesario para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos", ha señalado Saavedra.

El candidato 'popular' ha extendido sus críticas a la situación política nacional y ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez está condicionado por los distintos casos de corrupción que afectan a su entorno político.

"Mientras el PSOE está pendiente de sus problemas de corrupción, los autónomos, los pequeños empresarios y las familias siguen necesitando respuestas. España no puede tener un Gobierno más preocupado por defenderse que por resolver los problemas de los ciudadanos", ha afirmado Saavedra.

"Esta comarca no merece que su nombre se vea asociado a sospechas que todavía necesitan aclararse. Baza es una tierra de gente trabajadora, de autónomos, empresarios, agricultores y familias que se esfuerzan cada día por sacar adelante sus proyectos. Lo que necesitan es confianza, oportunidades y representantes públicos centrados en defender sus intereses", ha apostillado.

Saavedra ha defendido que Baza y la zona norte de Granada necesitan medidas que faciliten la actividad económica, eliminen obstáculos al emprendimiento y permitan a los pequeños negocios crecer y generar empleo. Así, ha presentado dos de las propuestas incluidas en el Plan de Autónomos del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, la Tarifa 0 y el régimen de franquicia del IVA.

Así, ha expuesto que la Tarifa 0 permitirá que los nuevos autónomos no paguen cotizaciones a la Seguridad Social durante su primer año de actividad, con posibilidad de ampliarla a un segundo año cuando sus ingresos se sitúen por debajo del umbral del Salario Mínimo Interprofesional.

La segunda propuesta contempla establecer un régimen de franquicia del IVA para los profesionales con una facturación inferior a 85.000 euros, que quedarían exentos de liquidar y declarar este impuesto, en línea con la normativa europea.

"Queremos que emprender en Baza sea más fácil. Que una persona que quiera abrir un negocio no se encuentre desde el primer día con una montaña de gastos, impuestos y burocracia. Con la Tarifa 0 y la franquicia del IVA queremos ayudar a quienes dan el paso de emprender, a quienes arriesgan su patrimonio y a quienes crean empleo en nuestros pueblos", ha explicado Saavedra.

El candidato ha defendido también que el futuro de la comarca pasa por aprovechar su potencial, favoreciendo la modernización de las explotaciones, la competitividad de las empresas y la promoción de los productos de la tierra. En esta línea, ha apostado por impulsar iniciativas que contribuyan a fijar población, generar actividad económica y ofrecer alternativas laborales a los jóvenes que desean desarrollar su proyecto de vida en Baza y sus municipios cercanos.

"No podemos resignarnos a que nuestros jóvenes tengan que marcharse por falta de oportunidades. Necesitamos que las empresas puedan crecer, que el comercio tenga futuro y que nuestros agricultores y productores encuentren condiciones para seguir siendo competitivos. La zona norte de Granada tiene capacidad para avanzar y merece que el Gobierno de España contribuya a ese desarrollo", ha afirmado.

Saavedra ha añadido que el compromiso con Baza debe traducirse también en atención a sus infraestructuras, mejores conexiones y servicios públicos que respondan a las necesidades de los vecinos, trabajando con el Ayuntamiento y el resto de administraciones para que las reivindicaciones de la comarca tengan respuesta.

"Baza y su comarca necesitan un Gobierno de España que escuche, que cumpla y que trabaje para mejorar la vida de sus vecinos. Ese es el compromiso que queremos defender con Alberto Núñez Feijóo, el de una España que ofrezca oportunidades a todos sus territorios, que apoye a quienes crean empleo y que no deje atrás a municipios como los de la zona norte de Granada", ha concluido Saavedra.