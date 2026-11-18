El cabeza de lista del PP de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha visitado este miércoles la playa de La Rábita, en Albuñol. - PP

ALBUÑOL (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PP de Granada al Congreso de los Diputados, Jorge Saavedra, ha visitado este miércoles la playa de La Rábita, en Albuñol, donde ha asegurado que "la Costa Tropical lleva más de veinte años esperando unos espigones que el PSOE ha prometido muchas veces y no ha hecho nunca, y con Feijóo esa espera se va a acabar".

Saavedra ha recordado que siguen pendientes los espigones de Pozuelo y La Rábita, en Albuñol, el de Melicena, en Sorvilán, el de Castillo de Baños, en Polopos-La Mamola, el de Gualchos-Castell de Ferro y en Almuñécar el de Cotobro y la ampliación del de Punta Velilla.

Son obras que reclaman desde hace más de dos décadas los ayuntamientos, los vecinos y los empresarios de la costa y que dependen exclusivamente del Gobierno de España a través de la Dirección General de Costas.

"Aquí, en La Rábita, se ve mejor que en ningún sitio lo que significa que un Gobierno se olvide de una tierra. Cada temporal se lleva la arena, cada primavera se trae arena de nuevo a toda prisa para salvar el verano y cada año volvemos a estar igual. Es tirar el dinero al mar", ha señalado el candidato popular.

Saavedra se ha referido también a la cabeza de lista del PSOE al Congreso, María José Sánchez, alcaldesa de Albuñol, recalcando que "no ha sido capaz de conseguir que se hagan los espigones de La Rábita y de Pozuelo".

Saavedra ha recordado que el Partido Popular ya en febrero de 2024 alertó de que el Gobierno "había tirado al mar" seis millones de euros en los últimos años por no ejecutar los espigones, y ha advertido de que playas como la de Melicena "corren el riesgo de desaparecer si no se construye su espigón".

TEMPORALES SIN RESPUESTA

El candidato ha puesto el foco en los daños que dejaron las borrascas Kristin, a finales de enero, y Leonardo, a principios de febrero, con rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y olas de hasta seis metros en la costa granadina.

Según el informe de daños elaborado con los ayuntamientos del litoral, no hubo un solo municipio costero que se librara de los destrozos. Solo en Albuñol, el temporal destrozó 400 metros de pasarelas de hormigón, 200 metros de pasarelas de madera y unos 250 metros de barandilla, además de 20 duchas, 26 farolas, 12 bancos y 4 torres de socorristas.

En la playa de Carchuna se perdió arena a lo largo de más de tres kilómetros, hasta dejar la roca al descubierto, con unas 200 pasarelas rotas o desaparecidas y unos daños estimados en 446.000 euros. En Lújar el mar se llevó por completo una pasarela de 180 metros en la playa de Cambriles, y en Motril las playas quedaron impracticables y hubo que restringir el acceso.

"Los alcaldes de la Costa Tropical, muchos de ellos de municipios pequeños, tuvieron que hacer frente a los daños con sus propios medios mientras el PP pedía al Gobierno una evaluación urgente que nunca llegó a tiempo. Después vinieron los retrasos en las obras de las playas antes del verano. Los pueblos de la costa no pueden seguir pagando la dejadez de Sánchez", ha afirmado Saavedra.

El candidato ha subrayado que los espigones no son solo una cuestión de turismo. "Proteger estas playas es proteger los paseos marítimos, las viviendas, los negocios, los chiringuitos y a los pescadores que viven del mar. Sin playa no hay temporada, y sin temporada no hay empleo en la Costa Tropical", ha añadido.

COMPROMISO CON LA COSTA TROPICAL

Frente a años de anuncios incumplidos, Saavedra se ha comprometido a hacer realidad los espigones de la Costa Tropical y a llevarlos directamente a Madrid en cuanto Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno.

"Los espigones de La Rábita, Pozuelo, Gualchos-Castell de Ferro, Melicena, Castillo de Baños, Cotobro y Punta Velilla van a ser una prioridad en el Congreso. La Costa Tropical lleva más de veinte años esperándolos, y con un Gobierno de Feijóo vamos a trabajar para que dejen de ser una promesa y se hagan de verdad", ha asegurado.

"Lo que proponemos es una solución definitiva. Hacer las obras una vez y bien, en lugar de gastar dinero cada año en parches que se lleva el siguiente temporal. Con Feijóo, la Costa Tropical dejará de vivir pendiente del cielo cada invierno", ha explicado.

El programa electoral del PP contempla además una nueva Ley de Costas con reglas claras, que dé seguridad jurídica a quien tiene un negocio en el litoral y soluciones legales a los núcleos históricos, como los que salpican la costa granadina.

El PP se compromete también a que el Gobierno de España actúe desde el primer momento ante cualquier emergencia, sin esperar a que se lo pidan, y a reforzar la prevención para que los daños no se conviertan en catástrofes.

"El 29 de noviembre los granadinos eligen entre otros cuatro años de promesas que se lleva el mar o un cambio de Gobierno que por fin cumpla con la Costa Tropical. Con Feijóo, los espigones de La Rábita, de Melicena, de Gualchos-Castell de Ferro, de Castillo de Baños y de Almuñécar dejarán de ser una promesa para convertirse en una realidad", ha concluido Saavedra.