Sadeco actuará en más de cien zonas de Córdoba con nuevas máquinas fregadoras decapadoras e hidrolimpiadoras

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, informan de la labor con las nuevas máquinas fregadoras decapadoras e hidrolimpiadoras. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, han informado este miércoles de que la empresa municipal actuará en más de cien zonas de la ciudad con seis nuevas máquinas fregadoras decapadoras y cinco hidrolimpiadoras, la primera de ellas puesta en marcha ya, todo ello con una inversión de más de 1,5 millones de euros, con el objetivo de que estén todas en funcionamiento en los primeros meses de 2027, tras comprarlas.

En la calle Antonio Maura, junto al Parque Juan Carlos I, el regidor ha destacado ante los periodistas que "es un servicio de hidrolimpieza" que utiliza agua caliente y alta presión con un motor instalado en camión "para no sólo limpiar lo superficial, sino hacer una limpieza muy en profundidad que recupera el color original que tenía el suelo", de manera que "se arranca la suciedad de años acumulada no por falta de limpieza, sino por el transcurrir del tiempo, la contaminación y el uso".

En este sentido, ha resaltado que "se mejora el servicio público de limpieza", aseverando que "la tecnología que hoy ya existe en el mercado permite dar este salto de calidad, porque hace un año era imposible porque no existía esta tecnología", a lo que ha añadido "muchas inversiones que se hacen en Sadeco, como en la compra de los 20 nuevos vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos, que permitieron normalizar la recogida", así como en "200 nuevos contenedores de gran carga que se van a instalar por toda la ciudad", entre otras.

Al hilo, el rimer edil ha recordado que el proyecto de Sadeco 5.0 ha pasado la primera fase, "que es todo lo que tenía que ver con la ordenación urbanística patrimonial de la finca", y está ya el primer concurso para que se instale la primera de las concesiones en los terrenos.

Mientras, el presidente de Sadeco ha valorado que dentro del nuevo plan de acción de la empresa municipal se van a comprar hasta abril de 2027 las seis máquinas fregadoras decapadoras "que van a permitir hacer una limpieza profunda de desincrustación de la suciedad que se acumula en las calles y que no se quita solamente con el barrido manual, ni tampoco con las hidrolimpiadoras", a lo que se añade la labor de las hidrolimpiadoras, una ya en funcionamiento.

Asimismo, Ruiz Madruga ha apuntado que en fechas concretas, como el mes de mayo, se reforzará la labor en zonas de las cruces u otros eventos. Y ha aseverado que "está mejorando la recogida de residuos", a la vez que también "se refuerza el desbroce".