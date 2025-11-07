Sadeco y el comité de empresa pactan un nuevo convenio colectivo que estará vigente hasta 2027

Reunión entre la empresa de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) y su comité de empresa para el acuerdo definitivo de nuevo convenio colectivo, que regulará las condiciones laborales de la plantilla hasta 2027. - SADECO

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) y su comité de empresa han llegado este viernes a un acuerdo definitivo para el nuevo convenio colectivo, que regulará las condiciones laborales de la plantilla hasta el día 31 de diciembre de 2027.

El texto, alcanzado tras un proceso de negociación caracterizado por el diálogo y la buena disposición de ambas partes, se ha rubricado por unanimidad de los representantes sindicales y de la empresa, y "consolida avances significativos en materia de derechos laborales, bienestar social y conciliación familiar, reforzando al mismo tiempo la eficiencia del servicio público que la compañía presta a la ciudadanía", ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La reunión celebrada este viernes entre los representantes de los trabajadores y la dirección de la empresa culmina un proceso de meses de trabajo. Ambas partes han destacado "el clima de entendimiento y cooperación que ha presidido la negociación y que ha permitido construir un texto equilibrado, moderno y adaptado a las necesidades actuales de la plantilla y de la entidad".

El nuevo convenio colectivo incorpora una revisión salarial conforme a lo establecido para el sector público. Además, fija una jornada laboral equiparable a la del resto de servicios municipales e introduce mejoras en materia de organización del tiempo de trabajo y bienestar profesional.

AVANCES DESTACADOS

Entre los avances más destacados figuran la revalorización de las cuantías y coberturas del fondo social, la supresión del límite de 25 años para el cómputo de la antigüedad --que seguirá incrementándose por trienios-- y la incorporación de todo el personal, incluido el temporal, al Plan de Pensiones de la empresa.

Asimismo, se amplían los permisos y licencias en línea con la legislación laboral vigente y se regulan aspectos relacionados con los asuntos propios, la promoción interna y los nombramientos provisionales, con el objetivo de mejorar la transparencia y la planificación de los recursos humanos.

El acuerdo introduce novedades en materia de bienestar social, como la incorporación de un seguro colectivo de asistencia sanitaria. Esta mejora permitirá a los empleados, a sus cónyuges o parejas de hecho e hijos convivientes beneficiarse de condiciones ventajosas y de las deducciones fiscales previstas en la legislación. La empresa actuará como mera intermediaria, gestionando el abono y descuento mensual de las cuotas a través de la nómina.

Por otro lado, el convenio incluye un plan de conciliación orientado a favorecer la compatibilidad entre la vida laboral y familiar. Entre las medidas contempladas destacan la reducción de la jornada diaria durante el período estival --del 1 de junio al 15 de septiembre-- y la regulación del teletrabajo, junto con mejoras específicas para los colectivos con turnos más exigentes, como los equipos que trabajan los siete días de la semana, los empleados en turnos rotativos o el personal de tarde y noche.

Con este nuevo convenio colectivo, Sadeco y su comité de empresa reafirman su "compromiso con el diálogo social, la mejora continua de las condiciones laborales y la excelencia en la gestión del servicio".