Sadeco condena los actos vandálicos contra bancos del Parque Princesa de Asturias de Córdoba, ya limpios

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco), Isabel Albás, ha expresado este viernes su "profunda condena" ante los actos vandálicos contra bancos del recién inaugurado Parque Princesa de Asturias, motivo por el que desde la empresa han actuado "con rapidez y esta misma mañana se ha procedido a la limpieza, gracias al equipo de la empresa municipal".

En declaraciones remitidas a los medios, la concejal ha destacado que "cada día distrutan cientos de cordobeses con sus niños" de dicho parque, si bien "han sido foco de vandalismo unos bancos", ha advertido, para apostllar que "este comportamiento nos perjudica absolutamente a todos, porque se trata de un espacio que ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha inversión".

En este sentido, Albás ha reprochado que "por las malas conductas de algunos, no presentan las mejores condiciones", aunque ya se han limpiado. En todo caso, ha reiterado su "repulsa ante este tipo de comportamientos incívicos que dañan nuestra imagen y nuestra ciudad".