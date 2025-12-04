Sadeco pone en marcha la iniciativa 'Regala sonrisas, dona juguetes' por la Navidad tras los 20.000 de 2024

Presentación de la iniciativa 'Regala sonrisas, dona juguetes' de Sadeco, que pone en marcha la entidad del 10 al 18 de diciembre por Navidad. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco), Isabel Albás, ha presentado este jueves la iniciativa 'Regala sonrisas, dona juguetes', que pone en marcha la entidad del 10 al 18 de diciembre, con motivo de las Fiestas de Navidad, después de que en 2024 se recogieron más de 20.000 juguetes.

En declaraciones a los periodistas, la concejal ha dado "las gracias a todos los cordobeses por la generosidad que tienen con las familias que necesitan también dar regalos a sus niños", a la vez que ha recordado que ya van diez años desde Sadeco con esta campaña, en la que "cada año la ciudadanía cordobesa tiene un compromiso mayor, no solamente en aportación del número de juguetes, sino también en el estado de los mismos".

Al respecto, ha detallado que los juguetes se llevan a la sede de Sadeco desde distintos puntos de la ciudad y se preparan para que "puedan ser repartidos por asociaciones y entidades que tienen contacto directo con familias que tienen necesidades, para que también pasen una Navidad extraordinaria", con lo cual "lo que hacemos es regalar sonrisas a través de la generosidad de los cordobeses y cordobesas donando juguetes", ha resaltado.

En concreto, se pueden donar juguetes en la Plaza del Zoco, Santa Rosa, Arroyo del Moro, La Viñuela, Cañero, Avenida del Cairo, Avenida de Granada y Glorieta del Hipercor, así como en los mercados municipales de Ciudad Jardín, La Corredera y El Marrubial, entre otros puntos, como las barriadas periféricas. Las zonas se pueden consultar en la página web de Sadeco.

En palabras de Albás, "pretendemos desde hace diez años desde Sadeco aportar nuestro granito de arena a través de la generosidad de todos los cordobeses para que las familias que estén en situación un poco más complicada puedan disfrutar de la Navidad como cualquier otra familia".