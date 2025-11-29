Sadeco reconoce la labor "fundamental" de los voluntarios del Servicio Bienestar Animal

Voluntarios del Servicio Bienestar Animal. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha celebrado un acto de homenaje a las personas voluntarias que colaboran de manera habitual en los diferentes programas de bienestar animal impulsados por la entidad. Así, un centenar de asistentes se han dado cita en un encuentro en el que se ha ensalzado una labor "fundamental" para garantizar "un modelo de gestión responsable, ética y sostenible", en un reconocimiento a 78 personas voluntarias.

Según ha emitido el Consistorio local en una nota, la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, acompañada por varios consejeros de la entidad, ha sido la encargada de entregar los diplomas acreditativos a más de una veintena de voluntarios que desarrollan su labor en el Servicio de Bienestar Animal (SBA). Al hilo, estas personas dedican parte de su tiempo libre a acompañar a los animales alojados en el centro "mediante paseos, juegos, baños y actividades de socialización". Gracias a su labor, se mejora el bienestar emocional de los animales y se incrementan sus posibilidades de adopción, "favoreciendo su adaptación a nuevos hogares tras experiencias previas difíciles en muchas ocasiones".

Por su parte, Albás ha destacado en su intervención que el trabajo desarrollado por este grupo "no solo transforma la estancia de los animales, sino que demuestra la importancia del compromiso ciudadano en la mejora del entorno y en la construcción de una Córdoba más consciente y respetuosa". Asimismo, la presidenta ha subrayado que el voluntariado constituye una "pieza imprescindible" dentro de las políticas de bienestar animal impulsadas por la empresa municipal.

El acto también ha reconocido a los voluntarios que, a través de la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales (Fapac), participan en la aplicación del método CER --captura, esterilización y retorno-- para el control de las colonias felinas de la ciudad. Este convenio, activo desde 2020 y renovado a finales de 2024, ha permitido convertir a Córdoba "en un referente en el control poblacional basado en criterios científicos".

Además, Albás ha hecho mención a algunos de los datos más relevantes de este programa, como las más de 350 colonias atendidas y más de 6.000 gatos esterilizados, identificados, vacunados y tratados sanitariamente; un 89,9 % de colonias con un control superior al 80%, que es el nivel que la comunidad científica considera óptimo para frenar la aparición de animales abandonados en la vía pública; y un control "prácticamente total" de las más de 160 colonias situadas en el núcleo urbano. Estos resultados, ha concretado, "no serían posibles sin la implicación de una red de voluntariado que actúa con rigor, formación y un profundo sentido de responsabilidad".

Asimismo, la presidenta ha insistido en la importancia de la colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, cuya participación permite abordar "actuaciones masivas" en las colonias, y con la Policía Local, que "ayuda a evitar prácticas de alimentación no autorizadas que pueden generar problemas sanitarios o de convivencia". Sadeco ha comenzado además "a intervenir en colonias situadas en zonas periféricas".

De esta forma, Albás ha cerrado su alocución resaltando el "impacto social" del trabajo de los voluntarios y ha incidido en que su tarea no solo contribuye al bienestar animal, sino también "a la mejora de la convivencia en los barrios, a la reducción de poblaciones felinas descontroladas y a la resolución de situaciones conflictivas mediante el diálogo y la educación".