Inauguración de la muestra 'Caleidoscopio sensorial', de la artista jiennense Blanca Rodríguez Martínez. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala municipal de exposiciones del edificio del Banco de España en Jaén acoge desde este jueves y hasta el próximo 19 de diciembre la muestra 'Caleidoscopio sensorial', de la artista jiennense Blanca Rodríguez Martínez. La exposición ha sido presentada por la gerente del Patronato Municipal de Cultura, Mila Collado, en un acto que ha contado con la asistencia de miembros de la Asociación Horizonte Asperger Jaén.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la exposición --que podrá visitarse de forma gratuita de lunes a viernes, en horario de 10,00 a 14,00 horas-- reúne una serie de obras pictóricas que muestran la manera de percibir e interpretar el mundo de una persona con autismo de grado 1, diagnóstico anteriormente conocido como síndrome de Asperger. La autora comenzó a desarrollar su faceta artística durante la pandemia, etapa en la que también publicó su primera novela, '¿La pieza sobrante?'.

En el plano técnico, la muestra reúne piezas ejecutadas con pintura acrílica, bolígrafos de gel, acuarela, rotuladores y pintura digital, disciplinas que la autora combina en diversas ocasiones. Asimismo, las obras reflejan la influencia de los movimientos de vanguardia y de su formación académica en el ámbito de los servicios socioculturales y a la comunidad, además de abordar la inclusión de personas que se apartan de los estereotipos sociales.

En este sentido, la creadora --que se define a sí misma como 'artisTea', uniendo el arte con su condición dentro del espectro autista-- plasma a través del color y el simbolismo sus emociones y pensamientos en lo que califica como un "caleidoscopio de sensaciones".

Con anterioridad, Rodríguez Martínez ha protagonizado diversas muestras en espacios como el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada o la Galería Sin Nombre de Jaén. Además, fue finalista del certamen de arte 'Jaén Pinta Supremo' 2023 con su obra 'Bodegón jaenero'.