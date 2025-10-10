La Sala Zaida de Granada presenta un recorrido histórico por los clásicos del cómic publicados en diarios y dominicales

Archivo - Popeye, uno de los personajes que se darán cita en la Sala Zaida - CONTACTO - Archivo

GRANADA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Zaida de la Fundación Caja Rural Granada acoge desde este viernes y hasta el 26 de octubre 'Obras maestras a diario', la primera de las exposiciones del 31º Salón del Cómic de Granada que se celebrará del 24 al 26 de octubre en la Fuente de las Batallas.

La muestra recoge una selección de 54 originales de tiras diarias y planchas dominicales de la colección privada de Jaume Vaquer, crítico y editor de cómic y uno de los mayores coleccionistas de originales de Europa, según ha detallado la Fundación Caja Rural de Granada en una nota de prensa.

La selección de obras publicadas desde 1909 hasta 1980 contiene piezas de Little Nemo, Krazy Kat, Li,l Abner, Popeye, Tarzán, Príncipe Valiente, Phanton, Dick Tracy, 'Sky Masters', Rip Kirby, 'Star Wars', Penauts, Pogo, Modesty Blaise y muchos más. La exposición, que permanecerá abierta de lunes a viernes, de 18,00 a 21,00 horas, y del 24 al 26, en el horario del Salón del Cómic, es una oportunidad única de poder disfrutar esta parte de la historia del cómic y la prensa escrita.

Según relata el propio Jaume Vaquer, uno de los factores primordiales de la popularización del cómic fue la publicación de éstos en los periódicos americanos. Esta exposición recoge algunas de estas obras, clásicos indiscutibles del medio y que se han reeditado e influenciado a varias generaciones en todo el mundo desde entonces.

Tal y como detalla, las tiras de prensa se publicaban en dos formatos normalmente: las tiras diarias ('dailies') de lunes a sábado y las páginas dominicales ('Sundays') a un mayor formato y a color normalmente, ya que estaban pensadas para aparecer en suplementos aparte. Las tramas podían ser la misma o ir por separado.

Los formatos de las páginas dominicales podían ser a toda página, a media página o a tercio de página, "lo que suponía a los autores hacer partes prescindibles a la hora de publicarse. A veces llevaban una serie complementaria ('topper') para rellenar la página. Sobre las temáticas, relata, eran inicialmente humorísticas, con un cierto toque costumbrista, pero "poco a poco se fue implantando la aventura, en géneros varios (ciencia ficción, selvática, policiaca, guerra, etc.)".

Tras la Segunda Guerra Mundial, el tamaño de reproducción de los cómics se redujo y los distribuidores obligaron a que las tramas fueran más cortas, para facilitar que nuevos periódicos empezaran a publicar las obras. "Esto supuso una merma en la calidad de los cómics de aventuras porque se simplificaron de forma muy notoria, pero no fue un impedimento para que nuevos personajes y nuevos autores llegaran para dejar huella", añade. Además, en este periodo "se apostó por un humor más sutil, más refinado, empezó a verse con más frecuencia en los periódicos, con obras que tenían en mente más a los adultos que al resto de posibles lectores".

Las dos guerras mundiales, la Gran Depresión, la llegada de los films 'blaxploitation' o el éxito de la primera película de la saga 'Star Wars' acabaron reflejándose de alguna manera en los cómics de los periódicos. La exposición permite al visitante poder reencontrarse con personajes de sobras conocidos, desde Popeye a Flash Gordon, pasando por el Hombre Enmascarado, el Príncipe Valiente o Snoopy de la mano de sus creadores más destacados.

Incluye algunas piezas históricas como la primera tira de 'Sky Masters' de Jack Kirby y Wally Wood o algunas con más de un siglo como Little Nemo, más algunos ejemplos de otras tiras bien conocidas de Gran Bretaña o Australia. Igualmente, los más aficionados a la historia pueden entretenerse en ver cómo los sucesos del momento o las modas se reflejaban en las andanzas de los personajes.