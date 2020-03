Salcedo dice que "no hay que banalizar" pero ve "excesiva" la alarma por el coronavirus y pide "confiar" en los expertos

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora del Grupo Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, Inmaculada Salcedo, ha señalado que "no hay que banalizar" la situación por el coronavirus, pero ha añadido que la alarma que se está creando "es excesiva" y ha pedido "confiar" en las autoridades sanitarias y en los expertos.

Así, en una entrevista a Europa Press Televisión, Salcedo ha señalado que "estamos en permanente alerta" y ha añadido que "no hay que banalizar la situación, pero la alarma, como se está creando, nos parece excesivo en el sentido de la desinformación que tienen las personas".

"Hay que confiar en la autoridades sanitarias y los expertos, y hacer acopio de mascarillas en casa no tiene ningún sentido, porque eso le va a hacer falta a otros pacientes y no debemos desabastecer los centros sanitarios ni las farmacias de cosas que realmente no son necesarias", ha asegurado Salcedo, que ha indicado que aunque las sospechas "han sido muchísimas", hoy en Andalucía hay 13 casos confirmados, siete en Málaga, cuatro en Sevilla, uno en Jaén y otro en Almería.

Así, ha añadido que todos están bien y con controles domiciliarios, salvo el paciente de 73 años que está ingresado en aislamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, de quien "se está estudiando la trazabilidad de todos los contactos, tal y como se hizo con el paciente de Sevilla, hasta llegar al caso cero".

Sobre este hombre de 62 años que estuvo ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, Salcedo ha dicho que "puede seguir su vida normal" y sobre el tratamiento con antivirales en pacientes con VIH y que han sido empleados en su caso, ha explicado que "con un solo caso es muy difícil aventurar resultados". "No tenemos evidencia científica suficiente como para que sea eficaz", ha añadido.

Ha recordado que el Ministerio de Sanidad "reevalúa día

a día y minuto a minuto la situación de nuestro país y va emitiendo actualizaciones de los protocolos y de unas medidas en concreto que hay que tener cuenta" y como comunidad autónoma "mantenemos una coordinación permanente con el Ministerio". Además, ha destacado la formación en los centros sanitarios andaluces, y ha apuntado que cuando aparece un caso "está la labor encomiable de los profesionales, tanto en atención primaria como hospitalaria".

Por último, y preguntada sobre la cancelación de los congresos y encuentros de profesionales sanitarios por el coronavirus, Salcedo ha indicado que "fue un debate intenso" y al final el Ministerio dictaminó esta medida "no solo por preservar la salud de los pacientes sino también de los trabajadores sanitarios, porque cuando hay un caso declarado automáticamente hay que estudiar todos los contactos y ponerlo en cuarentena, y si eso ocurre en una concentración de trabajadores sanitarios el problema se agrava porque somos los que tenemos que cuidar y tratar a los pacientes".

"Ha sido una medida que ha disgustado a los colectivos, pero por otra parte no podemos por menos que hacer lo que nos diga el Ministerio y acatar estas cuestiones porque tienen su sentido", ha señalado, toda vez que ha insistido en que "hay que tener mucha tranquilidad, confiar en las autoridades sanitarias, guardar las medidas de prevención de la transmisión de este virus y confiar en los médicos, enfermeras y profesionales".