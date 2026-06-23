Sale a la luz un archivo personal de Mariana Pineda con nuevos datos sobre su figura y entorno personal

Monumento a Mariana Pineda en la plaza que lleva su nombre en Granada. - EUROPA PRESS

GRANADA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La librería anticuaria Astarloa ha sacado a la luz un archivo personal de Mariana Pineda compuesto por 72 documentos con aspectos desconocidos de la complicada vida política de la época y las circunstancias personales de la heroína liberal y su entorno familiar.

Desde Astarloa explican a Europa Press que es muy escasa la documentación que se conserva de la época en torno a la figura de Mariana Pineda y la que existe está "muy fragmentada" por lo que este conjunto documental adquiere mayor relevancia para comprender los entresijos de su vida, marcada por su ejecución en Granada a garrote vil el 26 de mayo de 1831 por su lucha contra el absolutismo de Fernando VII.

El archivo está compuesto por 72 documentos entre los que se encuentran cartas, copias de testamentos, resoluciones de pleitos, poderes o solicitudes de ayudas diversas pertenecientes a la familia Pineda y sus allegados.

Como pieza principal de este archivo hay una carta manuscrita de Mariana Pineda fechada en febrero de 1830 que podría constituir el documento original más extenso y completo de la heroína del que hay constancia, según explica la ficha técnica del archivo.

Se trata de una carta de carácter personal que enriquece sustancialmente su perfil biográfico a través del conocimiento del entramado familiar de la heroína española.

Asimismo, existe otra carta singular dirigida por el tío clérigo de Mariana a la madre adoptiva de los Pineda con detalles de las últimas conversaciones sostenidas con Mariana Pineda en las horas previas a la ejecución.

Este archivo personal se había puesto a la venta por 40.000 euros, pero los anticuarios explican que la Junta de Andalucía "ha mostrado interés".

"Se pusieron en contacto con nosotros hace una semana y nos pidieron que les enviáramos el conjunto documental para su estudio", relatan desde la librería anticuaria Astarloa, que por el momento ha retirado el archivo de los canales oficiales de venta.