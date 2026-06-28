Salen a licitación las obras para rehabilitar el Jardín de la Umbría del Generalife

Archivo - Vista de jardines en el Generalife. - PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE - Archivo

GRANADA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y el Generalife ha sacado a licitación con un presupuesto base de ejecución de 143.345,46 euros (con IVA) las obras de rehabilitación del Jardín de la Umbría del Generalife ubicado en el conjunto monumental granadino.

Con un plazo de ejecución de tres meses, el objetivo de los trabajos es garantizar la seguridad, estabilidad, funcionalidad y conservación patrimonial de este espacio según la Memoria Justificativa consultada por Europa Press.

El Jardín de la Umbría se sitúa en la ladera norte del Generalife y constituye una explanada de aproximadamente 280 metros cuadrados, delimitada por un muro de contención con una superficie en alzado de unos 105 metros, ubicada entre la pendiente del Bosque del Generalife y el Patio de la Sultana. Se trata de un ámbito de alto valor histórico, paisajístico y patrimonial, directamente vinculado al Palacio del Generalife y a su sistema de jardines históricos.

INTERVENCIÓN PARA FRENAR EL DETERIORO DEL TALUD

En el año 2006 se ejecutaron actuaciones de estabilización del terreno mediante la construcción de un muro perimetral de contención, con el fin de frenar el deterioro progresivo del talud existente. Sin embargo y debido a las lluvias intensas de marzo de 2018, se produjeron desplazamientos en el muro que provocaron la separación respecto a la edificación colindante y daños significativos en las instalaciones de riego y la aparición de grietas en el terreno.

Al verse comprometida la estabilidad estructural, funcionalidad del jardín y su adecuada conservación, las obras que salen ahora a licitación incluyen trabajos previos, movimientos de tierra y demoliciones puntuales. Así, se tendrán que afrontar actuaciones de albañilería, renovación y adecuación de las instalaciones de fontanería e iluminación, restauración de la fuente histórica, ejecución de pavimentos y solados, así como labores de jardinería imprescindibles para la correcta recuperación del jardín.