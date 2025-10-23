Salen a la venta las entradas para el espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba

Los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba acogen el espectáculo de Naturaleza Encendida.
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 23 octubre 2025 17:12

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba volverán a llenarse de luz con una nueva edición de Naturaleza Encendida, con entradas ya a la venta para sesiones desde el mes de febrero de 2026.

Según destacan la empresa organizadora, bajo el título 'Navegantes', esta experiencia inmersiva rinde homenaje al encuentro entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, el punto de partida de un sueño que cambió la historia.

En este sentido, animan a sumergirse en un recorrido nocturno donde la luz, el arte y la naturaleza se unen para transformar los jardines del Alcázar en un viaje sensorial único.

Al respecto, explican que se trata de "tres espacios, tres momentos y una aventura de descubrimiento que hará mirar Córdoba con otros ojos". Las entradas se pueden adquirir en la web: 'https://www.entradas.com/artist/naturaleza-encendida-navegan...'.

