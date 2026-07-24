Salobreña (Granada) refuerza el control tras la alerta por circulación del virus del Nilo

Análisis para la detección del virus del Nilo en mosquitos portadores. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SALOBREÑA (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Salobreña (Granada) ha activado los protocolos previstos tras declarar la Junta de Andalucía la alerta por circulación del virus del Nilo occidental al confirmarse la presencia de mosquitos portadores del virus en una trampa.

El alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha mantenido este viernes una reunión técnica con las áreas municipales implicadas y la empresa de control de plagas que presta los servicios al Consistorio para hacer un seguimiento de las medidas que ya establece el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental.

En concreto se va a reforzar la fumigación en aquellas áreas sensibles donde se puede detectar la presencia de los mosquitos, se van a incrementar el número de trampas como forma de prevención, además de llevar a cabo una campaña de información a los vecinos a través de todos los medios municipales disponibles para que adopten las medidas de protección necesarias.

A través de las redes sociales del Ayuntamiento, consultadas por Europa Press, Ortega ha querido enviar un mensaje de "tranquilidad a la población", "ya que no se ha registrado ningún caso en humanos y tan solo han aparecido algunos ejemplares de este vector en una de las trampas, lo que pone de manifiesto que las medidas de prevención y control que se llevan a cabo contra este virus están funcionando".

El alcalde ha manifestado también que se está intensificando la vigilancia de aquellos focos sensibles, como aguas estancadas y donde haya presencia de animales, además de estar en permanente comunicación con el Distrito Sanitario Sur por si aparece algún paciente con sintomatología compatible con esta afección.