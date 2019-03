Salud anuncia una reunión el miércoles para la puesta en marcha del nuevo plan de prevención de agresiones a sanitarios

Publicado 07/03/2019 13:49:49 CET

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha anunciado que el próximo miércoles, 13 de marzo, habrá una reunión para el abordaje específico de las agresiones dentro del ámbito sanitario y poner el marcha el nuevo plan de prevención, y lamenta que tras el protocolo de 2005 "sigan aumentando" las denuncias de los profesionales de la sanidad.

En respuesta a una pregunta planteada en el Pleno por la diputada de Ciudadanos Isabel Albás, Aguirre, que ha señalado que "nada justifica la violencia en ningún ámbito" y que para su departamento "es un tema prioritario", ha explicado que en esta mesa del miércoles "participarán sindicatos, pacientes o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer una nuevo abordaje de este asunto".

Además, ha destacado que el primer protocolo frente a agresiones de sanitarios "se desarrolló en el Colegio Médico de Córdoba en 2003, se extrapoló a la mesa de salud a nivel andaluza, y de ahí a todos los colegios profesionales", toda vez que "fue asumido en todas las comunidades autónomas".

Así, ha señalado que la "gran diferencia" de este protocolo con el que se presentó el pasado 12 de febrero en el Consejo de Gobierno "es que será proactivo, intentando hacer la prevención a nivel de los pacientes, con educación para la salud, y prevención a nivel de profesionales".

Aguirre ha asegurado que después del protocolo de 2005 "se sigue viendo que la punta del iceberg es lo que se denuncia y que siguen aumentando las denuncias de los sanitarios por agresiones", en lugar de "haberlas frenado pese al protocolo", por lo que, ha insistido, "hay que pasar a un tema proactivo".

No obstante, reconoce que desde 2005 "se ha evolucionado" y ha subrayado que ahora el Código Penal contempla las agresiones a sanitarios como delito y existe "una aplicación activa" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Aquí tenemos que sumar la fuerza de todos y todos los recursos porque es una lacra a evitar", manifiesta Aguirre.

Por su parte, Isabel Albás ha tachado de "preocupantes" los datos de agresiones a sanitarios y ha lamentado que Andalucía "lidere el ranking" a nivel nacional, toda vez que ha asegurado que "la primera causa de estas agresiones sean las listas de espera, ese medio millón de pacientes andaluces que están camuflados, invisibles, a los que no han echado cuenta".

Además, ha recordado que en la anterior legislatura su partido ya apostó "por crear una comisión formada por profesionales y no políticos", y ha añadido que "aunque se creó no se evaluó" y que "el deporte del PSOE era presentar planes pero nunca evaluarlos" y cuando "algo no se puede medir no se puede mejorar", concluye.