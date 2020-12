Salud reitera que la campaña comenzará "en cuanto se distribuyan" primeras vacunas y PSOE no ve "transparencia"

SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha destacado en el Pleno del Parlamento que la vacunación frente al Covid-19 en Andalucía se realizará en "coordinación" con el Ministerio de Sanidad, toda vez que ha reiterado que la campaña se iniciará "en cuanto comience la distribución de las primeras vacunas de Pfizer" y calcula que "se pondrán las primeras a finales de año", mientras que el PSOE-A no ve "transparencia" en un asunto que considera "vital" y que "se despacha con experimentos altruistas y de compadreo", ha criticado.

En respuesta a una pregunta planteada por el diputado socialista Jesús María Ruiz, Aguirre ha subrayado que la vacunación frente al Covid-19 en Andalucía se realizará en "coordinación" con el Ministerio de Sanidad, al tiempo que ha destacado que diferentes miembros de la Consejería "están participando dentro del grupo de trabajo del Ministerio y estamos con una estrategia conjunta de vacunación frente al Covid-19 en España y Andalucía".

Aguirre ha añadido que la campaña se iniciará "en cuanto comience la distribución de las primeras vacunas de Pfizer" y "calculamos que se pondrán las primeras vacunas a finales de año y se hará conjuntamente con el resto de las CCAA".

Así, ha agregado que una vez aprobada, "en principio se iba a aprobar el día 29, posiblemente se apruebe el día 23 o sea ya el día 21 para empezar la vacunación en todas las naciones de la comunidad Europea a partir del día 27", al tiempo que ha recordado que la primera fase "serán los grupos indicados por el Ministerio de Sanidad y así lo haremos todas las comunidades autónomas".

Asimismo, ha añadido que el almacenamiento y transporte de estas dosis "se hace con un acuerdo firmado entre salud y Bidafarma, igual que lo firmaron ustedes hace diez años para llevar la vacuna de la gripe, y la Policía adscrita se encargará de la custodia de estas vacunas que estarán recogidas en neveras de menos 80 grados y en hielo seco".

"Ojalá el Ministerio nos mandará para poner no 90.000 sino 900.000 en una semana, porque tenemos capacidad para hacerlo. Hemos comprado más de 25 millones de jeringas y tenemos todo preparado, con un registro exhaustivo y diario y la siguiente fase de vacunas preparadas". "Lo que es menester es que la vacuna venga a la mayor brevedad posible", ha subrayado.

Por su parte, Ruiz ha lamentado que "todavía muchos mayores de 65 años no han podido vacunarse frente a la gripe, sencillamente porque se acabó", así como "la pérdida de 15.000 vacunas en Granada". "Esto es un asunto vital, de la máxima importancia para los países de Occidente, Europa, España y Andalucía y no es cuestión de despachar en un tono más propio del club de la comedia del que nos tienen habituados Bendodo y usted y con experimentos altruistas y de compadreo".

Ha señalado que necesitan saber "si se garantizará la cadena de frío" y "si ese encargo a Bidafarma tiene un expediente, por qué se adjudica sin contrato, por qué no se usan las plataformas logísticas que existen en Andalucía, por qué se acude al riesgo de la sospecha de un contrato que no sabemos que responsabilidad tiene", toda vez que se pregunta "cómo es posible que el Gobierno andaluz no aclare todavía nada y no sepamos si están preparando la distribución de la vacuna Pfizer", y ha criticado que "tengan la previsión de dispensar la vacuna con 500 enfermeras". "El resto de CCAA lo están haciendo con transparencia", ha espetado.