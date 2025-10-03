Salvador Vázquez y la Orquesta de Córdoba inaugurarán la temporada con 'Influencia Poética'

CÓRDOBA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de Córdoba, con el director Salvador Vázquez a la cabeza, inaugura su nueva temporada de conciertos de abono con un viaje sonoro titulado 'Influencia Poética', que tendrá lugar los días 9 y 10 de octubre en el Gran Teatro de Córdoba.

Según ha informado en una nota el maestro Salvador Vázquez, que recientemente debutó con la Orquesta de Valencia, se pondrá al frente de la formación cordobesa para ofrecer un programa cargado de evocación, color y emoción, con la pianista Judith Jáuregui como solista invitada.

La velada propone un recorrido musical donde las partituras se convierten en imágenes y sentimientos profundos. El repertorio se inicia con la 'Pavana para una infanta difunta', de Maurice Ravel, pieza de refinada elegancia y melancolía contenida, escrita en 1899, donde el compositor francés evoca un recuerdo delicado y nostálgico.

A continuación, 'Noches en los jardines de España', de Manuel de Falla, un tríptico de gran colorido orquestal en el que la música se impregna de aromas andaluces, sugerencias impresionistas y ecos de la tradición española. El programa culmina con los 'Cuadros de una exposición', de Modest Músorgski, en la orquestación magistral de Ravel, una obra que transforma la visita a una galería pictórica en un auténtico caleidoscopio musical, donde cada cuadro cobra vida a través del timbre y la fuerza expresiva de la orquesta.

Con este primer concierto de abono, la Orquesta de Córdoba reafirma su compromiso con ofrecer experiencias artísticas únicas, que acerquen al espectador a la riqueza de la música sinfónica universal.