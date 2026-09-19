El San Juan de Dios de Córdoba incorpora cirugía robótica inteligente más precisa y personalizada para rodilla y cadera

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha incorporado un nuevo un sistema de cirugía robótica inteligente para las prótesis de rodilla y cadera llamado Mako SmartRobotics, que se implanta por primera vez en Córdoba.

Según ha detallado el centro hospitalario en una nota de prensa, esta tecnología de última generación permitirá planificar y ejecutar procedimientos ortopédicos de forma más precisa e individualizada, adaptándose a la anatomía específica de cada paciente, ya que el sistema, desarrollado por Stryker, combina planificación preoperatoria 3D, análisis personalizado de la anatomía del paciente y asistencia robótica durante la intervención.

Para ello, utiliza imágenes obtenidas mediante TAC que permiten generar un modelo virtual de la articulación antes de la cirugía, lo que facilita una planificación minuciosa de cada procedimiento.

Además, durante la operación, el brazo robótico actúa como una herramienta de apoyo al especialista, proporcionando información en tiempo real y ayudando a colocar los implantes con una precisión milimétrica.

Asimismo, incorpora sistemas avanzados de seguridad que limitan automáticamente el movimiento del instrumental quirúrgico al área previamente planificada, contribuyendo a una mayor protección de las estructuras anatómicas sanas.

En este sentido, el director gerente del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Horacio Pijuán, ha explicado que "la incorporación de esta tecnología sitúa al Hospital a la vanguardia de la cirugía ortopédica en Andalucía y refleja nuestro compromiso permanente con la innovación al servicio de las personas".

Por su parte, el director médico del centro, Enrique Cantillo, ha destacado que la cirugía robótica inteligente supone "un importante avance" desde el punto de vista clínico porque "nos permite planificar cada intervención de forma totalmente personalizada y ejecutar el procedimiento con un nivel de precisión difícilmente alcanzable mediante técnicas convencionales". "Esto favorece una mejor alineación y posicionamiento de los implantes, optimizando los resultados funcionales y la evolución posterior de los pacientes", ha añadido.

PRECISIÓN Y PERSONALIZACIÓN

Uno de los principales valores diferenciales de esta tecnología es su capacidad para adaptar cada intervención a las características anatómicas concretas de cada paciente, dado que gracias a la planificación tridimensional previa y a la asistencia robótica intraoperatoria, el equipo quirúrgico podrá tomar decisiones más precisas durante todo el procedimiento.

En todo momento, el criterio y experiencia del equipo de traumatólogos del Hospital guiarán el procedimiento, por lo que la tecnología actúa como una herramienta de apoyo para su trabajo.

Entre los beneficios potenciales para los pacientes, desde el servicio de Traumatología del centro han destacado una "mayor exactitud" en la colocación de las prótesis, una "menor agresión" a los tejidos sanos circundantes, una reducción del dolor postoperatorio y una recuperación funcional más rápida. Asimismo, la precisión en el posicionamiento de los implantes puede contribuir a mejorar su funcionamiento y durabilidad a largo plazo.

La incorporación de esta tecnología está especialmente indicada para procedimientos de sustitución articular en pacientes con artrosis avanzada y otras patologías degenerativas de cadera y rodilla que requieren la implantación de una prótesis.

La llegada de este equipamiento, instaurado de manera pionera en Andalucía por la Orden Hospitalaria en sus hospitales de Córdoba y Sevilla, ha situado al centro entre los más avanzados del país en cirugía ortopédica asistida por robot para intervenciones de reemplazo articular de rodilla y cadera.