La candidata al Congreso de los Diputados por Granada, María José Sánchez, en un encuentro de campaña en Atarfe, junto a la secretaria general del PSOE atarfeño, Yolanda Fernández. - PSOE GRANADA

ATARFE (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

La candidata del PSOE de Granada al Congreso de los Diputados, María José Sánchez, ha asegurado que votar al Partido Socialista el próximo 29 de noviembre es garantizar que las y los granadinos "vivan con dignidad, seguridad y esperanza" y ha defendido la necesidad de que un Gobierno progresista siga situando a las personas en el "centro" de la acción política y favorezca avances "históricos" como lo es ya la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.286 euros al mes.

"Queremos continuar la transformación iniciada en 2018 y revalidar la confianza que hace tres años depositó la gente en el Gobierno de Pedro Sánchez para seguir ampliando derechos, reforzando la cohesión social y modernizando nuestra provincia. No nos conformamos", ha subrayado en un acto en Atarfe, junto a la secretaria general del PSOE local, Yolanda Fernández.

Sánchez ha defendido que Granada y España "necesitan aún más derechos, oportunidades y protección para las clases medias y trabajadoras, e instituciones fuertes capaces de garantizar el acceso a una vivienda digna, fortalecer los servicios públicos, impulsar una economía innovadora y liderar las grandes transformaciones ecológicas y digitales desde los valores de la justicia social".

"Hemos demostrado que es posible proteger a familias, trabajadores, autónomos y empresas frente a las consecuencias de las sucesivas crisis mediante potentes escudos sociales. Hemos compatibilizado el crecimiento económico con la reducción de desigualdades", ha remarcado.

Así, ha incidido en que el objetivo del proyecto socialista es que "la mayoría social pueda vivir mejor; que ningún joven renuncie a emanciparse por falta de oportunidades, que ningún trabajador pierda derechos en nombre de una competitividad mal entendida, que ningún territorio quede atrás y que no se permita que los intereses de una minoría prevalezcan sobre el bienestar de la mayoría social. "Nada de lo conseguido está garantizado como tampoco lo está todo lo que queremos alcanzar", ha aseverado.

Por último, la candidata al Congreso ha reclamado a la gente progresista de la provincia granadina que respalde "rotundamente" en las urnas el modelo de país del PSOE que busca "seguir ampliando derechos y concibe la política como una herramienta para mejorar la vida de la mayoría. Solo así se podrá poner freno al maridaje de recortes, enfrentamiento y de privilegios para solo unos pocos que pretenden imponer PP y Vox".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Atarfe, Yolanda Fernández, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que vote al PSOE el próximo 29 de noviembre. "Gracias al Gobierno de Pedro Sánchez nuestro municipio se ha beneficiado de muchas ayudas, dos de ellas muy importantes, como los fondos europeos y las ayudas de la DANA, que superan los 20 millones de euros. Recursos que van a transformar nuestra localidad. Atarfe no se puede quedar atrás, necesita un gobierno progresista que siga avanzando y mejorando las infraestructuras y los derechos de las y los atarfeños", ha concluido.