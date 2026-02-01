Sánchez reitera defensa de Puente y condolencias por las víctimas: "Siempre les vamos a acompañar"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (i), durante un mitin de campaña electoral, en el Hotel Palacio La Marquesa, a 1 de febrero de 2026, en Teruel, Aragón (España). Los aragoneses están convocados a las urnas - Javier Escriche - Europa Press

TERUEL/SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo la actuación del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, ante el trágico accidente ferroviario que se produjo en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, y ha reiterado sus condolencias por las víctimas, apuntando que "siempre les vamos a acompañar".

Así se ha pronunciado Sánchez durante su intervención en un acto electoral del PSOE en Teruel.

Tras respaldar al ministro de Transporte, ha asegurado que no van a tolerar "lecciones" del presidente del PP, Albertó Núñez Feijóo, "el que mintió diciendo que estaba puntualmente informado en tiempo real de lo que ocurría con la dana de Valencia".

"No va a dar lecciones a un ministro como Puente que ha estado al pie del cañón y dando la cara desde el primer momento de la tragedia", ha manifestado el presidente del Gobierno. Ha reiterado además las condolencias por las víctimas y ha señalado que el Gobierno "les va a acompañar hoy, mañana y los días que hagan falta". "Siempre les vamos a acompañar", ha subrayado.

De otro lado, durante su intervención, ha reprochado al PP su "incoherencia" a propósito de la regularización de migrantes porque votaron a favor de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular, pero ahora "Vox les dice que no, entonces callan y se oponen".

"Cuando gobernaba Aznar y regularizó a medio millón de migrantes, el PP decía que España va bien. Y hoy que España va mejor, dicen que no, pero si han votado a favor de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular precisamente para regularizar la migración. Y ahora que Vox les dice que no, entonces ellos callan y se oponen a esa regularización", ha afirmado Pedro Sánchez.

Sánchez ha pedido a los populares que escuchen a la patronal, a los ciudadanos, a la Iglesia y al "sentido común" del pueblo español que, como ha defendido, "es solidario y no olvida su memoria ni su historia". A su vez, Sánchez ha criticado que la oposición base su política en el "insulto, incoherencia e inoperancia" y ha lamentado que Pilar Alegría, candidata al Gobierno de Aragón, haya tenido que recibir "bastantes" insultos durante la campaña. "Te faltan el respeto porque les sobre soberbia y mala educación", ha indicado.

El presidente del Gobierno ha insistido en que el PP dice una cosa y "hace la contraria" en función de lo que Vox diga y ha puesto de ejemplo la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o la aprobación de Mercosur en Bruselas, pese a que luego en España "piden que no se aplique".

"Vox tira del ronzal y el PP allá que va. Dicen una cosa y hacen la contraria en función de lo que les diga Vox", ha subrayado.

Sánchez también ha cargado contra Vox porque ha asegurado que dicen que defienden al sector primario, pero "callan como lacayos cuando el que les manda, el del otro lado del Atlántico, impone aranceles".