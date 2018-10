Sánchez Rubio destaca que Andalucía atiende ya a más de 32.000 dependientes moderados "pese a los recortes del Gobierno"

Publicado 27/02/2018 19:14:18 CET

La consejera informa en comisión parlamentaria el "esfuerzo de Andalucía" que en 2017 ha incorporado a 10.000 personas con dicho grado

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía atiende en la actualidad a más de 32.000 personas valoradas con dependencia moderada, que se benefician de más de 33.000 prestaciones "y todo ello pese a los recortes que ha venido aplicando el Gobierno central en esta materia desde 2012". Así lo ha señalado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, durante su comparecencia en comisión parlamentaria para informar del desarrollo del Grado I en materia de Dependencia.

Sánchez Rubio ha subrayado que "es prioridad para Andalucía promover la efectiva incorporación al sistema de las personas con dependencia moderada, que no comenzaron a incorporarse al Sistema hasta julio del 2015 debido a que el Gobierno de España aplazó hasta en dos ocasiones la efectividad del derecho de muchas de estas personas".

"A pesar de todo, desde Andalucía hemos puesto todo nuestro esfuerzo en que estas personas cuenten con los recursos necesarios y suficientes para disfrutar del derecho a ser atendidos, preferentemente a través de los dos recursos que más se adecuan a las necesidades de estas personas, según el Catálogo de Prestaciones: el servicio de Teleasistencia Avanzada y el de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia. Apuesta por los servicios de promoción de la autonomía que queda reflejada en el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia (2016-2020)", ha destacado.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha explicado que "estos servicios permiten a las personas con dependencia moderada permanecer el mayor tiempo posible en su entorno, realizando su vida de forma independiente gracias al apoyo continuado y personalizado de la teleasistencia, promoviendo su calidad de vida, manteniéndoles activos tanto física como intelectualmente a través de los talleres de promoción de la autonomía y retrasando el mayor tiempo posible, en definitiva, el avance de las situaciones de dependencia".

Los talleres de los centros de participación activa (CPA) de la Junta de Andalucía contempla en 2018 un total anual de 130.000 horas lectivas. "De esta forma, se potenciará la utilización de los Centros de Participación Activa, más de 900 en toda Andalucía, de los que 168 son gestionados directamente por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, y el resto por las corporaciones locales, que constituyen un importante recurso de proximidad a la ciudadanía donde se realizan actividades sociales, de autoayuda, culturales, recreativas, deportivas, musicales, artesanales, turísticas, etcétera, orientadas a la promoción de la autonomía de las personas mayores y que contribuyen a mejorar su calidad de vida global", ha resaltado la consejera.

APUESTA POR LA TELEASISTENCIA AVANZADA

Otro de los servicios preferentes para las personas con dependencia moderada es el Servicio de Teleasistencia Avanzada. A cierre de 2017, 28.138 personas cuentan con este servicio, de los que más de 7.000 personas en situación de dependencia moderada han sido dados de alta el pasado año.

La teleasistencia avanzada incluye, además de todas las prestaciones que ya ofrece el Servicio andaluz de teleasistencia, otras prestaciones como los dispositivos periféricos que permiten la detección de situaciones de riesgo, como detectores de gas, humo o caídas. Se prevé superar la cifra de más de 50.000 de estos dispositivos en los próximos tres años. A su vez, facilita la atención fuera del domicilio con la utilización de dispositivos móviles y de localización. Sólo en 2018, se prevé contar con más de 5.000 dispositivos móviles, y más de 20.000 en los próximos tres años.

"En coherencia con esta apuesta por este servicio, la semana pasada el Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de crédito para incrementar en siete millones de euros el presupuesto destinado este año al Servicio Andaluz de Teleasistencia. La medida se dirige sobre todo a mejorar la atención a la dependencia de Grado I, que requiere la adquisición de dispositivos tecnológicos para la detección de situaciones de riesgo. Con la transferencia aprobada, la partida para teleasistencia asciende a 30,5 millones de euros", ha destacado Sánchez Rubio.

RECORTES DEL GOBIERNO CENTRAL

La consejera ha reiterado que "el Gobierno Andaluz mantiene su compromiso firme por el desarrollo de la Ley de Dependencia y por ello Andalucía no cesa de reclamar al Gobierno central que cumpla la Ley y que financie el 50% de la dependencia y no el 20% como hace en la actualidad. 650 millones de euros son los que ha recortado el Gobierno de Rajoy a Andalucía desde 2012, quien ya dijo que la dependencia no era sostenible. A esto tenemos que añadirle más de 18 millones de euros, los que Andalucía ha dejado de percibir de la parte correspondiente a la financiación estatal de la atención a la dependencia moderada a través del servicio de Teleasistencia Avanzada".

La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha detallado que "si el Gobierno central pagara lo que debe a Andalucía y aportase la financiación que le corresponde por Ley, se podría atender a 125.000 personas más y todas las personas con el derecho reconocido estarían recibiendo las atenciones correspondientes".

"Por parte de la Junta de Andalucía, en cambio, estamos cumpliendo con el compromiso de incremento del 10% del presupuesto acumulado para la atención a la dependencia a lo largo de la legislatura. La Junta destina este año un total de 1.214 millones euros, prácticamente la misma cantidad que el Gobierno central invierte en el conjunto de todas las comunidades", ha recordado.

"A pesar de esta falta de financiación del Gobierno central", el Ejecutivo Andaluz "ha realizado en solitario un gran esfuerzo para mantener los niveles de atención, afrontando de media el 80% de la financiación de las prestaciones de la dependencia, llegando en algunas prestaciones a aportar hasta el 92% de la financiación", concluye.