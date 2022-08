Sancionados en la última campaña de la DGT en Jaén 33 conductores por circular bajo los efectos del alcohol o drogas

JAÉN, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La última campaña que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha llevado a cabo en las carreteras de la provincia de Jaén entre el 8 y 14 de agosto se ha saldado con 33 conductores sancionados por circular bajo los efectos del alcohol o drogas, o ambas cosas a la vez.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Jaén han controlado a un total de 3.685 conductores, de los que 33 dieron positivo. Desde la Subdelegación del Gobierno en Jaén se ha apuntado que a pesar del aumento en el número de controles realizados con respecto a la campaña del año anterior, "el porcentaje de positivos detectados se mantiene estable".

En todo el territorio nacional, se han realizado 201.938 controles, de los que 3.105 dieron positivo. La mayoría de los positivos, el 83,6 por ciento, se detectaron tras un control preventivo y el resto por infracciones, accidentes o por presentar síntomas.

En términos generales, de las 200.731 pruebas de alcoholemia realizadas, 2.591 resultaron positivas y, de ellos, contra 262 conductores se han abierto diligencias y han sido puestos a disposición judicial, bien por conducir con una tasa superior a 0,60mg/l en aire, bien por negarse a realizar la prueba.

Respecto a las drogas, de los 514 conductores que dieron positivo a alguna sustancia, como viene siendo habitual, la mayoría lo hicieron por cannabis, seguidos de los que lo hicieron por cocaína, anfetaminas y metanfetaminas, y opioides. Además, 12 conductores fueron puestos a disposición judicial por conducir bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o por negarse a realizar el test de drogas.

Desde la Subdelegación del Gobierno se ha insistido en que estas campañas no solo sirven para detectar a aquellos que infringen la ley, sino también para alertar y concienciar de todos aquellos conductores que, aun no siendo denunciados por no superar la tasa máxima permitida, sí se ponen al volante de un vehículo habiendo ingerido alcohol.