Sanidad verificará el cumplimiento del contrato de las ambulancias de Córdoba ante las altas temperaturas

Archivo - Una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias, en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, ha anunciado este martes que hará verificar el cumplimiento del contrato de transporte sanitario en la provincia, por parte de la adjudicataria de dicho servicio, después de que este mismo martes el Sindicato Médico de Córdoba su "profunda preocupación por la situación que vienen sufriendo distintos dispositivos de transporte sanitario de la provincia y, de manera especialmente grave, la UVI móvil de Montoro", que ha llegado a transportar a pacientes con una temperatura interior en la ambulancia de 36º.

Ante esto, fuentes de la referida Delegación Territorial han dicho a Europa Press, que en Sanidad comparten "la consideración de que una UVI móvil constituye un entorno asistencial en el que las condiciones ambientales resultan relevantes, tanto para la seguridad de los pacientes como para el desempeño de los profesionales".

Por ello, según han avanzado desde Sanidad, "se ha remitido la situación a la persona responsable del seguimiento del contrato de transporte sanitario urgente vigente en la provincia de Córdoba" ya que "las deficiencias descritas podrían suponer un incumplimiento de las condiciones pactadas en dicho contrato".

En consecuencia, "corresponde a esa figura contractual analizar los hechos denunciados, verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa adjudicataria y adoptar, en su caso, las medidas correctoras o sancionadoras que procedan, con arreglo al pliego de condiciones y a la normativa de contratación del sector público".