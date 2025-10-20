Santiago (IU) celebra la "buena noticia" de que las cuotas de los autónomos "quedarán congeladas en 2026"

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, se ha felicitado por la "buena noticia" que supone "el anuncio hecho por el Ministerio de Inclusión de que, finalmente, y como insistentemente había venido pidiendo y trabajando desde IU y todo el Grupo Parlamentario de Sumar, las cuotas a los trabajadores autónomos quedarán congeladas durante el año 2026".

A este respecto y en rueda de prensa en Córdoba, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados ha recordado que "la sorpresa de Izquierda Unida fue máxima cuando, sin previo acuerdo, en el seno del Gobierno de coalición conocimos el anuncio de subidas de cuotas" para los autónomos.

Así, aunque ha reconocido que "es cierto que hay un acuerdo previo para variar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos", Santiago ha señalado que la posición de su coalición "es clara", en cuanto a que "bajo ningún concepto tiene que incrementarse la cotización a los trabajadores que menos cobran, que están cobrando en torno al salario mínimo, porque estas cotizaciones también deben ser proporcionales y progresivas en función de los ingresos".

En consecuencia, Enrique Santiago ha insistido en que "es una buena noticia, que queremos dar a todas las trabajadoras autónomas y los trabajadores autónomos de Andalucía, que sin duda alguna estaban muy preocupadas, muy preocupados" con una posible subida de sus coutas, que ahora han quedado congeladas.

VIVIENDA

También del ámbito nacional, Santiago se ha referido al "debate de la semana pasada sobre el nuevo plan estatal de vivienda", para subrayar que el compromiso de su coalición, en cuanto a la dotación de viviendas "en régimen de arrendamiento", es "que pueda paliar la falta de acción" por parte de comunidades autónomas como la andaluza, a la que los ciudadanos deben exigir, al igual que a las "diputaciones provinciales", el "que lleven adelante medidas de cumplimiento de la Ley estatal, para garantizar el acceso a la vivienda de un colectivo tan importante como los jóvenes".

Junto a ello, Santiago ha defendido la posición de IU de que las viviendas se que construyan, "para la venta o el alquiler y sean de protección oficial, nunca podrán desafectarse, nunca podrán ser objeto de especulación, como ya ha ocurrido cuando administraciones públicas han puesto recursos para viviendas asequibles", y después "comunidades autónomas o ayuntamientos gobernados por el PP las han vendido a fondos buitres, que han hecho un gran negocio y que acaban desahuciando a las familias que se encontraban en estas viviendas".

CRIBADOS

Junto a ello, Santiago también ha asegurado que en IU siguen "sumamente preocupados por las más de 2.000 mujeres que han sido abandonadas aquí en Andalucía", en referencia a las demoras con los cribados de cáncer de mama, y ha recordado que su formación se ha "dirigido a la Fiscalía General del Estado y hemos presentado una denuncia por las graves afectaciones que está habiendo en toda Andalucía".

Además, según ha señalado, "tenemos ya informaciones, no solo de mujeres afectadas por los errores o la falta de diligencia en los cribados de cáncer de mama, también en casos de cáncer de ovarios, también en la no detección a tiempo de cáncer de cervix", y "de colon", asegurando Santiago que ello el resultado de "una política sistemática del Gobierno del PP en la Junta de Andalucía de abandono de los servicios públicos", pues "la sanidad andaluza viene arrastrando graves problemas de hace tiempo", y "esto ha sido, de alguna forma, la gota que ha colmado el vaso".