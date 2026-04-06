Santiago (IU) cree que los gobiernos del PSOE en solitario "acabaron hace tiempo" y Por Andalucía es "imprescindible"

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, antiende a los medios de comunicación. - IU

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha afirmado este lunes que espera que tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo "pueda haber un gobierno de izquierdas" en Andalucía, resaltando que "los gobiernos del PSOE en solitario acabaron hace tiempo", de modo que "Por Andalucía, Izquierda Unida", es "una izquierda imprescindible para gobernar" y para "cambiar la realidad" de la sociedad andaluza.

Así lo ha expresado Santiago, acompañado por la candidata al Parlamento andaluz de la coalición Por Andalucía por Córdoba, Rosa María Rodríguez, en declaraciones a los periodistas en Córdoba, donde ha agregado que "la realidad se cambia tanto organizando la presencia de los ciudadanos en el conflicto social como teniendo un buen peso, una buena presencia en las instituciones para gobernar y para hacer políticas de otra forma".

"Es evidente que hay que sacar a Moreno Bonilla del Gobierno, hay que sacar al Partido Popular del Gobierno" andaluz, ha dicho el portavoz parlamentario de IU, que ha remarcado que hay que "impedir que en Andalucía haya un gobierno de la derecha, de la derecha y la ultraderecha", de modo que "Izquierda Unida va a trabajar en Por Andalucía para que Por Andalucía recoja todos esos anhelos de cambio".

Según ha continuado, para IU la calidad de los servicios públicos es "una prioridad" y están "muy preocupados viendo lo que está ocurriendo en Andalucía", donde las listas de dependencia son "eternas, más de 500 días, casi tres veces más de lo que establece como máximo la ley, los 180 días", y las evaluaciones se hacen "por debajo de la situación real de las personas dependientes para ahorrar dinero en los más vulnerables".

Al respecto, Santiago ha manifestado que es precisamente ahí "donde no hay que ahorrar dinero", que, además, es "un dinero que luego el señor Moreno Bonilla se gasta entregándolo a empresas privadas, privatizando la sanidad pública a la vez que se pierde la calidad del servicio", pues "no hay servicios especializados" y "no hay Atención Primaria, por no hablar ya del caos criminal de las pruebas que han llevado incluso a que haya mujeres que han perdido su vida a consecuencia del cáncer de pecho", ha lamentado.

Por el contrario, ha puesto en valor la labor del Ministerio de Trabajo y del Gobierno de coalición en España "para mejorar la vida de la gente", pues el día ha comenzado con una "excelente noticia", ya que los números de descenso del desempleo "dan las mejores cifras desde el año 2008". Así, ha destacado que "23.000 personas menos están en desempleo" en España, "15.000 de ellas son mujeres que han accedido a un empleo", mientras que "también desciende el paro juvenil, ahora mismo situado en unas cifras de 180.000 personas que no conocíamos desde el año 2008".

Para concluir, Enrique Santiago ha puesto de manifiesto la importancia de "hacer un llamamiento explicando estas realidades" con el objetivo de que "los andaluces voten sabiendo que se juegan mucho y que es posible hacer las cosas de otra forma, como estamos haciendo desde el Gobierno de coalición de España".