Santiago (IU) espera "una sola candidatura a la izquierda del PSOE" y asegura que su formación trabaja para ello

Enrique Santiago, en la sede de CCOO en Córdoba. - IU

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha afirmado este viernes en Córdoba que en su formación están "demostrando una absoluta seriedad en el trabajo de construcción del Frente Amplio", con el objetivo de lograr una lista unificada para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y, en este sentido, ha remarcado el compromiso de su organización para articular una propuesta conjunta y ha dicho esperar que "haya una sola candidatura a la izquierda del PSOE, porque si no al final es hacerle la campaña a la derecha y a la ultraderecha".

En rueda de prensa en la sede CCOO en Córdoba, Santiago ha advertido que la división del espacio progresista aumenta el riesgo de que "en España haya un gobierno de la derecha y la ultraderecha, con las "trágicas consecuencias que eso tiene para los trabajadores y trabajadoras". Ante esta situación, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados ha defendido que "todas las fuerzas políticas de la izquierda deben ir juntas, porque si no el sistema electoral perjudica muchísimo", dando lugar a situaciones en las que "habiendo más votos a la izquierda, resulta que haya más escaños a la derecha y a la ultraderecha". Por ello, ha subrayado que no existe "ningún motivo para que en ese Frente Amplio que estamos trabajando haya fuerzas de izquierda que estén fuera".

Respecto a la elaboración de las candidaturas locales y la configuración de las alianzas, el diputado ha asegurado que "en Córdoba, cuando se elijan las listas del Frente Amplio, va a ser con el absoluto acuerdo y absoluta unanimidad". Aunque ha precisado que aún se están cerrando los apoyos y no se conoce "qué fuerzas políticas van a poder constituir aquí en Córdoba el Frente Amplio", aunque confía en sumar todas las posibles para articular "un gran acuerdo que ilusione a la sociedad cordobesa".

Preguntado por su propia continuidad como cabeza de lista por la provincia al Congreso, Santiago ha agradecido "el calor" demostrado por la ciudadanía cordobesa al trabajo de su organización y ha asegurado estar "siempre a disposición de lo que haga falta", si bien ha recordado que IU es "una organización que trabaja para permanentemente abordar renovaciones". Por otro lado, al ser interrogado sobre si comparte la propuesta del coordinador general de IU, Antonio Maíllo, de situar al líder de la coalición en Andalucía, Toni Valero, como candidato del Frente Amplio, Santiago ha manifestado que no solo la comparte, sino que ya ha registrado su "aval" en favor de Valero, al que ha definido como "un excelente coordinador general" y "una persona joven que tiene mucho que aportar a este país".

Finalmente, el portavoz parlamentario ha apelado al resto de formaciones de izquierdas a actuar con responsabilidad y a priorizar "el interés general de la sociedad, de los trabajadores y trabajadoras". Santiago ha enfatizado que Izquierda Unida "no se sienta en las mesas de negociación pensando en qué es lo mejor" para su propio partido o dirigentes, sino "con el criterio de buscar lo mejor para nuestro pueblo". Por este motivo, ha ratificado la determinación de su grupo, asegurando que no van a "desfallecer" y que están "seguros que va a haber un amplio acuerdo" a la izquierda del PSOE.