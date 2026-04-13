Santiago (IU) llama a acabar con "el terrorismo machista" tras el asesinato de una mujer en la Fuensanta

Enrique Santiado y Raquel Arranz, en la sede provincial de IU en Córdoba. - IU

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ante el asesinato de una mujer este lunes en el barrio de la Fuensanta de la capital cordobesa a golpes de machete a manos de su expareja, ha manifestado la necesidad de que, "entre todos y todas" se acabe con "el terrorismo machista".

De igual forma y en rueda de prensa junto a la secretaria general de las Juventudes Comunistas (JJCC) de España, la cordobesa Raquel Arranz, el también secretario general del PCE y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, ha expresado también su "solidaridad con la víctima de este nuevo asesinato por violencia de género".

Por su lado, Arranz ha condenado, igualmente, "el asesinato machista ocurrido esta mañana en el barrio de la Fuensanta, después de que la víctima denunciase el viernes y se aprobase la orden de alejamiento el domingo", para, "tristemente, hoy haber sido asesinada por su maltratador, lo que pone en evidencia que las políticas de igualdad y la inversión en las mismas son estrictamente necesarias".

POR ANDALUCÍA Y HACEMOS

En este mismo sentido se ha pronunciado, a través de una nota, la candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, quien ha condenado "el asesinato machista" de una mujer "que estaba incluida en el sistema Viogén", y "habrá que investigar por qué, a pesar de la denuncia previa, su maltratador y asesino estaba en libertad".

Rodríguez ha advertido que "la violencia machista sigue siendo una realidad estructural, que golpea a las mujeres en todos los ámbitos de la vida cotidiana", y "mientras hay fuerzas políticas que niegan esta violencia", las mujeres se siguen enfrentando, "no solo a la violencia física y a los asesinatos, sino también a agresiones sexuales, acoso y múltiples formas de violencia", ha añadido. Desde Por Andalucía han expresado su "más enérgica repulsa"

Por su parte, el Grupo Municipal Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha mostrado su "más absoluta condena y repulsa ante este crimen", y ha preguntado "qué se está haciendo realmente para combatir una lacra que sigue golpeando de forma constante a las mujeres", avisando que "no se puede mirar hacia otro lado ante la persistencia de la violencia machista", señalando que "es imprescindible invertir en prevención, formación y atención a las víctimas, para ayudar a salir de esta violencia estructural".