Sanz acusa a la ministra de Sanidad de "engañar" a los médicos y de "destrozar" el sistema público con las huelgas

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, interviene en el acto inaugural del nuevo centro de salud Barriada de la Juventud-Rosaleda de la capital granadina. A 15 de junio de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha acusado este lunes a la ministra de Sanidad, Mónica García, de "engañar" a los médicos que reclaman un Estatuto Marco propio y a los profesionales sanitarios que firmaron el acuerdo por el que ha salido adelante recientemente el marco regulatorio. Además, ha señalado directamente a la ministra como la causante de "destrozar" el sistema público al "no sentarse a dialogar" con los médicos, que este lunes están llamados a una quinta semana de huelga en 2026.

"Cuando salgan los resultados de las listas de espera dirá que es culpa de las comunidades autónomas", le ha reprochado el consejero Sanz en declaraciones a los medios en Granada. El impacto económico de las cuatro convocatorias anteriores es superior a los 173 millones de euros en Andalucía, con más de 1,3 millones de actos sanitarios suspendidos y una media de más de 60.000 citas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas canceladas cada jornada.

puede calificarse de responsable.

"Ni voluntad, ni diálogo con los profesionales médicos para buscar una solución. El sistema sanitario no puede tener al frente a una pirómana política. Es que le da exactamente igual. Es una irresponsable", ha criticado el consejero en funciones, que ha insistido en que la ministra tiene que sentarse con las comunidades en una negociación en la que tienen que intervenir los ministerios de Función Pública y Hacienda, porque "hay reclamaciones que requieren un compromiso del Gobierno".

La quinta semana de huelga médica convocada por los sindicatos profesionales en este 2026 ha arrancado este lunes en Andalucía con un seguimiento medio del 17%, con las provincias de Almería y Huelva por encima de un 20% --26,73% y 21,41%, respectivamente--. En el resto de provincias, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a Europa Press, en Cádiz, el seguimiento ha sido del 16,59%; en Córdoba, del 9,85%; en Granada, 13,91%; en Jaén, 12,01%; en Málaga, 18,13% y en Sevilla, 18,76%.