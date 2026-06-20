Sanz afea que la ministra de Sanidad no ha tenido "ni un segundo" para dialogar y evitar las huelgas de médicos

Archivo - El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha considerado este sábado que la ministra de Sanidad, Mónica García, es "la peor de la historia de la democracia española", al tiempo de criticar que "no ha tenido ni un segundo para dialogar y alcanzar un acuerdo que haya evitado las seis huelgas de médicos encadenadas contra el marco del Gobierno de Sánchez".

"Estamos ante una auténtica pirómana política de la sanidad pública, que está más centrada en su candidatura a las elecciones que en buscar soluciones al conflicto con los médicos", ha apostillado el consejero en un audio remitido a los medios.

En este sentido, Sanz ha lamentado que el problema "ha ido creciendo mes a mes desde el pasado diciembre", mientras que ha insistido en que las consecuencias "las estamos pagando los andaluces y todos los españoles". "Nosotros apoyamos a los médicos en sus reivindicaciones y apostamos por el diálogo, algo que estamos aplicando en Andalucía", ha agregado.

En contexto, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha detallado que desde que empezaron las huelgas se han tenido que suspender más de 1,5 millones de actos sanitarios, en una media de 60.000 actos diarios suspendidos entre citas, pruebas diagnósticas, operaciones quirúrgicas y consultas externas, entre otros.

"Sánchez debe sentarse de una vez por todas con los médicos. La ministra debe admitir o debe ser cesada de inmediato", ha afirmado. "Debe escuchar a los médicos, debe dialogar con los médicos y debe ponerse fin a esta huelga que está perjudicando a todos los ciudadanos por culpa del gobierno de Sánchez".

En esta línea, Sanz ha apuntado que "en lugar de buscar consenso", García ha preferido "escurrir el bulto y responsabilizar a los sindicatos, a los representantes de los médicos, a las propias comunidades autónomas". Por estos motivos, ha pedido la dimisión de la ministra para que se imponga una "política de diálogo, como hace Andalucía".

"¿No dice el PSOE que defiende la sanidad pública? ¿Por qué deja que se pierdan citas? ¿Por qué deja que se pierdan operaciones? ¿Por qué deja que se pierdan pruebas por no querer escuchar a sindicatos y a comunidades?", ha cuestionado el consejero.

Finalmente, Sanz ha indicado que el partido socialista y sus socios están "destrozando" la sanidad pública andaluza, mientras que ha pedido que se imponga "el sentido común, el diálogo y el acuerdo con los médicos en toda España".