Sanz afea la "obsesión" de la oposición por "hablar mal" de la sanidad andaluza y niega que hubiese "colapso" en Navidad

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, comparece en el Pleno del Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha afeado este miércoles a la oposición su "obsesión" por "hablar mal" de la sanidad pública andaluza, en la que ha negado que se produjera un "colapso" durante la pasada Navidad, cuando "la situación asistencial tanto en atención hospitalaria, como primaria y urgencias" se mantuvo "en los márgenes de la normalidad".

Así lo ha señalado el consejero en una comparecencia en el Pleno del Parlamento en la que ha admitido que la sanidad andaluza afrontó "un incremento de la presión asistencial" durante las semanas navideñas, pero ha subrayado que es lo "propio" de esa época, y no significa que el sistema público haya estado "colapsado", porque esa afirmación sería "una gran falsedad", según ha sentenciado.

En esa línea, Antonio Sanz ha explicado que en esta época del año se produce siempre un incremento de la presión asistencial, especialmente en los servicios de urgencias y en la atención a los procesos respiratorios, y ha recordado que el Servicio Andaluz de Salud activa anualmente un Plan de Alta Frecuentación --desde el 31 de octubre hasta el 15 de marzo-- para reducir el impacto de las infecciones respiratorias y evitar la sobrecarga en el sistema sanitario ante el aumento de las tasas de infección.

El consejero ha detallado que este plan establece distintas fases de activación --de cero a tres-- en función de indicadores como el número y variación de urgencias atendidas, el tiempo de espera para la primera consulta o el número de ingresos.

Así, ha señalado que, "atendiendo a la media de urgencias generales de los hospitales andaluces", dicho plan se mantuvo "durante todas las semanas de diciembre y enero en fase 0, salvo la segunda semana de diciembre que fue fase 1", de forma que "el nivel de actividad se ha mantenido en los valores normales y esperados en esta época del año", ha incidido.

El titular de Sanidad ha indicado que solo se han reportado cuatro incidencias con respecto a la programación establecida dentro de la actividad asistencial. En tres de ellas, los servicios de urgencias cubrieron el cierre no previsto por la tarde; y en una de ellas, el cierre de tarde fue motivado por la indisponibilidad sobrevenida del personal administrativo del centro.

El Plan de Navidad 2025/2026 preveía el mantenimiento de la actividad por la tarde de 111 centros de salud y 356 puntos de Servicios de Urgencias de Atención Primaria adoptaron su horario a la finalización de la actividad de los centros de salud esos días.

El consejero ha destacado la actividad asistencial registrada en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, en los que se han atendido 6,5 millones de consultas de medicina de familia, 4,5 millones de consultas de enfermería y 816.000 de pediatría en toda Andalucía.

Los puntos de urgencia de Atención Primaria atendieron 1,2 millones de consultas estos dos meses, cifra inferior a la de 1,3 millones de la Navidad de 2024, según ha explicado Sanz, quien ha aclarado también que, entre el 24 de diciembre y el 6 de enero se atendieron en el conjunto de Andalucía algo más de 210.000 urgencias hospitalarias, de las que un 7,11% derivaron en ingreso hospitalario.

"Son cifras similares a las de años anteriores", ha valorado el titular de Sanidad, que ha añadido que el pico más alto se produjo el 26 de diciembre con 17.889 urgencias atendidas. "En cualquier caso, el porcentaje de ingresos durante esas dos semanas se ha mantenido por debajo del 10%", ha afirmado.

ACTIVIDAD PROGRAMADA

Por otro lado, los hospitales andaluces realizaron, dentro de la actividad programada, 25.800 intervenciones quirúrgicas en diciembre, "un 1,5% más que el año anterior y un 24% más" que en 2018, último año de gobierno socialista en la Junta; 1,1 millones de consultas externas, "un 11% más que el año anterior y un 34% más que en 2018", y 921.000 pruebas diagnósticas, "un 5% más que el año anterior y un 17% más que en 2018".

El consejero ha remarcado que "la situación sanitaria en los hospitales y centros de salud en estas fechas está muy condicionada por las tasas de incidencia de infecciones respiratorias, pero la incidencia este año ha sido menor y el pico se adelantó respecto a años anteriores".

Así, este año el punto máximo de las infecciones respiratorias agudas se registró la semana del 15 de diciembre, con 480 casos por 100.000 habitantes, un valor inferior a los registrados en los tres años anteriores, cuando llegaron a superarse los 600 casos por cada 100.000 habitantes, según ha explicado Sanz, quien también ha apuntado que los valores máximos de las infecciones respiratorias agudas graves se han situado por encima de los de 2025, pero por debajo de los picos de la temporada 2023/2024.

"Y los ingresos hospitalarios derivados de estas infecciones han estado dentro de los niveles previsto y por debajo de la tasa nacional", según ha abundado Antonio Sanz, quien, por otro lado, ha lamentado la incidencia "muy significativa" que tuvo en la actividad asistencial programada, tanto de los hospitales como de los centros de salud de toda Andalucía, la huelga de los facultativos de los días 9 a 12 de diciembre ante "la falta de soluciones y de diálogo del Ministerio de Sanidad" por la negociación de un Estatuto Marco "inviable, improvisado, ideologizado y sin financiación" que "se ha realizado a espaldas de las comunidades autónomas", según ha criticado el consejero.

Ha concretado que en los cuatro días de protesta se suspendieron 308.000 consultas médicas, de las que 212.000 eran de atención primaria y 96.000 de consultas externas; 18.200 pruebas diagnósticas y 4.000 intervenciones quirúrgicas.

"Y aún hoy, dos meses después, seguimos sin horizonte de acuerdo y con una nueva huelga convocada para los días del 16 al 20 de febrero", ha lamentado Antonio Sanz, quien ha concluido subrayando que, "a tenor de los datos asistenciales, podemos afirmar que se ha prestado una asistencia hospitalaria ordenada, eficiente y sin ningún tipo de episodio generalizado de desborde".

El consejero ha remarcado en todo caso que el Servicio Andaluz de Salud "monitoriza día a día la actividad asistencia en centros hospitalarios y de atención primaria para establecer acciones de mejora en el Plan de Alta Frecuentación".

GRUPOS DE LA OPOSICIÓN

En el turno de los grupos parlamentarios, la socialista María Ángeles Prieto ha reprochado al consejero que han tenido "dinero suficiente para duplicar plantillas, dinero para fortalecer Primaria y lo que han hecho es recortar", mientras ha asegurado que "su normalidad es esperar 40, 50, 70 horas en una camilla en urgencias". "Lo normal es que fallen los cribados por su incompetencia y de sus gestores", ha remachado su argumentación.

El parlamentario de Vox Rafael Segovia ha defendido el aumento en Andalucía de los médicos colegiados, que ha pasado de los 40.000 de 2019 a los 49.000 actuales, que ese incremento ha ido a la sanidad pública, y que hay vacunas efectivas para las enfermedades respiratorias, por lo que se ha preguntado si con un escenario de "más médicos, más dinero, y más vacunas, las urgencias de los hospitales están colapsadas", ha inferido que "el sistema sanitario autonómico ha fracasado por no poder optimizar recursos".

La portavoz del Grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha señalado para retratar la situación de los hospitales que ha habido "ingresos de personas adultas en Pediatría" y que los pacientes se han encontrado "tres días tirados en urgencias de un hospital antes de poder subir a planta". "Le deberían dar una vueltecita al Plan de Alta Frecuentación", ha proclamado Nieto.

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía Begoña Iza ha asegurado a Sanz que "se le ha olvidado el caos que nos afecta a diario" en sanidad, y ha señalado el temor de la población porque "no nos atrevemos a ir a urgencias".