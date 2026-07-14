Sanz afirma que la atención en Urgencias del Hospital de Motril (Granada) está "absolutamente garantizada"

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, informa de las novedades sobre el 'Gammaknife' en el Hospital Doctor Olóriz, adscrito al Hospital Virgen de las Nieves de Granada. - ARSENIO ZURITA/EUROPA PRESS

GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha querido trasladar este martes un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos de la Costa Tropical asegurando que la atención urgente en el Hospital Santa Ana de Motril está "absolutamente garantizada" y el centro tiene activado un plan de contingencia específico para los meses de verano.

Así lo ha señalado el consejero a preguntas de los periodistas durante una visita al Hospital Doctor Olóriz tras las críticas de los sindicatos de los últimos días relativas a la falta de personal en Urgencias del Santa Ana.

Sanz asegura que el centro se ha anticipado a los meses de verano y se ha realizado una "planificación exhaustiva" de todos sus recursos "para garantizar la continuidad asistencial y la seguridad de los pacientes".

Ha matizado, igualmente, que "las urgencias de un hospital no son solo los médicos adscritos y el servicio de urgencias" sino que en este plan "están implicadas todas las unidades clínicas del Hospital Santa Ana".

"Por tanto, mi mensaje es de absoluta seguridad y tranquilidad de que, lógicamente, no hay ningún servicio que esté en cuestión y mucho menos las urgencias", ha declarado el consejero en declaraciones a los medios tras informar de las novedades sobre el 'Gammaknife' en el Hospital Doctor Olóriz, adscrito al Hospital Virgen de las Nieves de Granada.