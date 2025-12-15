Sanz afirma que el barómetro del Centra refleja que Moreno es "garantía de estabilidad" y "no hay alternativa posible"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, atiende a los medios para analizar la actualidad política, el encuentro tiene lugar en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, A 15 de diciembre de 2025 - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado que el barómetro del Centra hecho público este lunes confirma que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es "garantía de estabilidad y moderación" y que "no hay alternativa posible" en la comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Sanz ha recalcado que se "confirma una vez más el apoyo ciudadano a la forma de hacer política del Gobierno andaluz". "Los datos vuelven a respaldar la acción de gobierno de Juanma Moreno y significan un acicate para seguir trabajando para mejorar la vida de los andaluces", ha dicho.

Ha señalado que los andaluces, según se recoge en la encuesta sobre intención de voto del barómetro, "respaldan" al Gobierno de Juanma Moreno, y se da al PP-A "prácticamente la mayoría absoluta" en las elecciones autonómicas, lo que supone, "como siempre, una gran responsabilidad, un estímulo y un aliciente para seguir trabajando en la vía andaluza", es decir, "la política que apuesta por el diálogo, por el consenso, por la moderación y por la reforma".

Esa política, según ha indicado, está alejada "de crispaciones, de agravios y de la corrupción y los escándalos que acorralan hoy tanto a Pedro Sánchez como a María Jesús Montero".

"Los andaluces siguen confiando en el Gobierno de Juan Moreno", según Sanz, es la principal conclusión que sacamos del barómetro del Centra, donde se demuestra además "que no hay otra alternativa posible" en la comunidad.

El consejero ha destacado que, en el barómetro, se refleja que ocho de cada diez andaluces, el 83,9 por ciento, está de acuerdo con destinar "más dinero a la sanidad preventiva" en los presupuestos de la Junta para el próximo ejercicio que se aprobará esta semana en el Pleno del Parlamento.

Se viene ha respaldar, según ha considerado, el "incremento de 1.000 millones del presupuesto sanitario para 2026", que tendrá una cifra histórica de 16.265 millones.

Asimismo, se ha referido al hecho de que los encuestados consideren que la desconfianza en la política y la corrupción sea "el principal problema en España", mientras que, en Andalucía, se sitúa la sanidad.

"Hemos demostrado que cuando hay que afrontar situaciones complejas, tomamos decisiones, aparte de disculparnos y reconocer errores, y hemos tomado medidas permanentemente para mejorar la situación de los andaluces, como lo hemos hecho y lo estamos haciendo en materia de sanidad", ha indicado el consejero.