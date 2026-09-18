Sanz afirma que la lucha contra los incendios exige unidad porque "no hay colores político" y lamenta actitud de PSOE-A

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene en una nueva adición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. A 18 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, - María José López - Europa Press

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha afirmado este viernes que la lucha contra los incendios forestales requiere de unidad porque no debe haber "colores políticos" y ha lamentado la actitud del PSOE-A, partido que ha anunciado que se personará como acusación en la causa judicial por el incendio de Los Gallardos (Almería).

Así se ha pronunciado Sanz durante su participación en una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, organizada en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla con el patrocinio del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

Antonio Sanz, que se ha referido al incendio de Niebla (Huelva) ocurrido en agosto como el "más difícil de la historia" de Andalucía, un "monstruo de siete cabezas", ha manifestado que, por eso, es "muy importante que Andalucía reaccione siempre desde la unidad" y ha dicho que la Junta no sabe gestionar las emergencias de otra manera.

Ha garantizado que el Gobierno de Juanma Moreno siempre va a trabajar sumando voluntades, "con cooperación, colaboración, coordinación y con lealtad institucional" con el estado, "codo con codo", porque en las emergencias "no hay colores políticos".

Ha manifestado que quien pretenda "sacar provecho político de una catástrofe", que se hubiera pasado por Niebla para conocer lo que han vivido y sufrido los profesionales de extinción de incendios. Para Sanz, fue "duro ver" las intervenciones que se hicieron el miércoles en el Parlamento por parte de los partidos de la oposición de izquierdas durante el debate sobre los incendios ocurridos en el verano.

"Intentar utilizar la política en materia de catástrofe es una de las cosas más despreciables, sobre todo, para los que hemos vivido la situación que han tenido los profesionales en los incendios", ha agregado Antonio Sanz.

Sobre el anuncio de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, de que su partido se va a "personar como acusación particular en la causa que se está instruyendo" en los juzgados a propósito del incendio forestal que se originó en Los Gallardos el pasado mes de julio y por el que murieron 15 personas, Sanz ha indicado que es "tanta la responsabilidad que tenemos para salvar vidas" que él no se distrae "absolutamente en nada".

"Quienes quieren hacer la política de esa manera se convierte en una gran injusticia", ha agregado Sanz, quien ha apuntado que la "gente no es tonta" y cuando ve a un responsable público hacer "política" con una emergencia o catástrofe, lo tiene en cuenta.

"La gente está en contra radicalmente de quienes utilizan las catástrofes para sacar rédito político, porque la sociedad lo que pide es que estemos más unidos que nunca y sumemos esfuerzos siempre", según ha dicho.

Antonio Sanz ha insistido en destacar que Andalucía cuenta con el mayor y mejor dispositivo en la lucha contra incendios forestales, "seguramente Europa", mientras que se ha duplicado el presupuesto de Infoca y se va a seguir incrementando.

También se ha referido a la creación de una Comisión Interdepartamental para la Mitigación y Prevención del Riesgo de Incendios.