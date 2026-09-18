Sanz asegura que las diputaciones de Sevilla y Jaén "se pueden lograr" en las próximas elecciones municipales

1118177.1.260.149.20260918115654 El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene en una nueva adición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía. - María José López - Europa Press

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado que "se pueden lograr" las presidencias de las diputaciones provinciales de Sevilla y Jaén, las únicas que aún gobierna el PSOE en Andalucía, de cara las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.

"Creo que si el ciudadano vota por la gestión, el resultado del Partido Popular va a ser muy favorable. Creo que es lo que va a ocurrir en las próximas elecciones municipales es que avanzaremos en gobiernos y en diputaciones. Jaén y Sevilla son dos plazas importantes que se pueden lograr por parte del Partido Popular. Les sentaría muy bien cambiar de gobierno", ha señalado este viernes en el desayuno de Europa Press, con el patrocinio del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

Sobre los próximos comicios locales, Sanz ha defendido que el partido "está más preparado y cercano que nunca" con "las estructuras desarrolladas en todos los rincones de Andalucía". De cara a las urnas, el vicepresidente ha subrayado la "credibilidad" del gobierno autonómico y los actuales gobiernos locales del PP como aval.

Preguntado por una posible fecha de las elecciones generales, Sanz ha asegurado que "no hace ninguna apuesta con Sánchez" y ha afirmado que el presidente del Gobierno tomará la decisión de la fecha "sin pensar en el país".

"Si alguien le dice cuándo van a ser las elecciones o que sabe que las elecciones van a ser en un momento determinado, le está mintiendo. Pero con Sánchez nadie sabe nada, ni lo suyo. Es un presidente que hace mucho tiempo dejó de pensar", ha remarcado.