Sanz augura que "quedará aclarado" ante la justicia que la contratación del SAS investigada se hizo "conforme a la ley"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, comparece en comisión parlamentaria. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), se ha declarado este jueves "convencido" de que "quedará aclarado" en los tribunales que la contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) realizada por el procedimiento de emergencia en torno a la que desde el PSOE-A se presentó el año pasado una denuncia ante un juzgado de Sevilla por presuntas irregularidades, se realizó "conforme a la ley".

Así lo ha augurado el consejero durante una comparecencia en la comisión parlamentaria de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y en respuesta a una serie de preguntas que le ha formulado el diputado del PSOE-A Mario Jiménez.

En concreto, el portavoz de Presidencia del Grupo Socialista ha preguntado a Antonio Sanz "quién dio la instrucción" por la que, "de manera sorpresiva", la contratación vinculada al SAS pasaba de estar sometida a un sistema de fiscalización previa al de un control financiero permanente.

Mario Jiménez ha aludido a la declaración, el pasado 18 de noviembre como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, de la actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y exinterventora general de la Junta de Andalucía, Amelia Martínez, en el marco de las diligencias previas que se siguen en dicho juzgado hispalense por la contratación de emergencia por el SAS en el marco de la pandemia de coronavirus.

PREGUNTAS DEL PSOE-A

El representante del PSOE-A ha relatado que la viceconsejera "señaló en sede judicial que el expediente por el cual se cambió --en octubre de 2020-- la fiscalización previa a distintos organismos autónomos de la Administración de la Junta no incorporaba en su origen" al SAS, y que, "en una reunión de la comisión de viceconsejeros" que prepara los asuntos que se abordan cada semana en el Consejo de Gobierno, y que presidía Antonio Sanz, "se cambió el expediente que venía recomendado por los interventores y, de manera sorpresiva, se incorporó también" al SAS "en ese procedimiento".

Mario Jiménez ha llamado la atención acerca de que "ese cambio se produjo allí, en una conversación de café" en el seno de dicha comisión de viceconsejeros, entre el propio Sanz, "la viceconsejera de Sanidad y quien fuera número dos del departamento de Hacienda en aquel momento", y a través de una propuesta que "no venía" acompañada del "informe jurídico que lo avalara", de modo que "venía con una simple memoria".

Mario Jiménez ha subrayado que "el juez entiende que ese momento fue decisivo para quitar las alarmas y provocar todo el quebranto que se está investigando, y todo el proceso de corrupción sanitaria que en estos momentos están verificando dos juzgados en Andalucía, uno en Sevilla y otro en Cádiz", desde donde "se ha tenido que pedir el auxilio de la Intervención General del Estado para que investigue todo lo que ha ocurrido con el gasto del Servicio Andaluz de Salud", según ha puesto también de relieve.

El portavoz socialista ha incidido en defender que "es muy importante saber quién dio la instrucción" del cambio de fiscalización de los contratos del SAS, y ha preguntado a Sanz si es "habitual" que se lleven "informes y documentos para su aprobación al Consejo de Gobierno sin incorporar el informe jurídico" correspondiente, así como si él mismo "autorizó que se incorporara ese punto al Consejo de Gobierno, que después se ratificó el día 6 de octubre de ese año 2020", y que "después ha podido dar lugar al quebranto de más de 2.000 millones de euros de posible malversación de fondos públicos del Servicio Andaluz de Salud",

RÉPLICA DE ANTONIO SANZ

El consejero ha comenzado respondiendo a Mario Jiménez que "café" previo a las reuniones de los 'consejillos' se toma en "todos", y en ellos están "todos" los viceconsejeros, por lo que ha cuestionado la "importancia" que le da el representante socialista a la presencia de los viceconsejeros en dichas reuniones.

Dicho esto, Sanz ha espetado al portavoz de Presidencia del Grupo Socialista que "pincha en hueso, como siempre", en relación a este asunto, y en esa línea ha pedido al representante del PSOE-A que "no siembre la duda, como lo hace" en relación a dicho cambio de sistema de fiscalización.

El consejero ha agregado además que, en la etapa socialista de gobierno en la Junta, la administración autonómica "cambió del control previo al permanente" lo relativo a "cinco hospitales andaluces", y ha preguntado a Mario Jiménez si entonces cree que "era peligroso lo que hicieron" al respecto, o si es que pensaban que "se querían saltar todos los controles".

Sanz también ha trasladado a Jiménez que "nadie de los expertos" con los que ha hablado le indica "que un sistema sea más garantista que otro". "Los hay que opinan de una manera y los que opinan de otra", ha puntualizado antes de llamar además la atención acerca de que el presidente del Gobierno y "amado líder" del parlamentario socialista, Pedro Sánchez, "en el 2022, a nivel nacional, cambió la Ley de Presupuestos y el sistema de control en todos los contratos de emergencia", que es lo que "ahora" Mario Jiménez "denuncia que es tan peligroso que lo haga" la Junta, ha agregado.

Antonio Sanz ha pedido así "un poco de coherencia" al portavoz socialista y que no arroje "tanta porquería para los demás cuando, con sus acciones, antes y ahora, hacen situaciones que a usted le alarman, pero que a los andaluces le van a escandalizar por su incoherencia y, sobre todo, por su alarma que pretende generar".

"Pincha en hueso", porque "todo se ha hecho conforme a ley, y así, estoy convencido, quedará aclarado cuando los tribunales desarrollen su actividad, que nosotros siempre respetaremos, algo que ustedes no hacen nunca", ha concluido trasladando el consejero de Sanidad y Presidencia a Mario Jiménez.