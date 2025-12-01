Sanz y Cermi-Andalucía abordan el desarrollo del Plan de Atención Temprana que permitirá atender a más de 42.000 menores

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz durante su reunión con la presidente de Cermi-Andalucía, Rafaela Chounavelle. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se ha reunido este lunes con la presidenta de Cermi-Andalucía en el marco de la agenda de diálogo iniciada por la Consejería con los agentes del sector.

Durante la reunión se ha abordado el desarrollo de la Ley de Atención Temprana de Andalucía así como la puesta en marcha del Plan Integral de Atención Temprana de Andalucía 2025-2029 (Piata), que permitirá atender a más de 42.000 menores de seis años con necesidades específicas en su desarrollo.

Otros de los temas abordados en el encuentro han sido la cartera de servicios sociosanitarios para personas con discapacidad o los avances en el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones (Pesma-A), que ya ha superado su fase de exposición pública.

En la reunión, por parte de la Consejería, han estado presentes también la secretaria general de Humanización, Calidad y Planificación Asistencial, Silvia Maraver, y la directora general de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, Trinidad Rus.

Por parte de Cermi-Andalucía han participado la presidenta de Aspace-Andalucía, Rafaela Chounavelle; la gerente de Plena Inclusión, Cinta Ruiz; la gerente de Autismo-Andalucía, y la presidenta de Daño Cerebral Andalucía, Rosa Álvarez.