Sanz considera que el Gobierno busca con la reunión sobre la quita de deuda "blanquear privilegios al independentismo"

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha considerado este lunes que el Gobierno, al convocar a la Junta a una reunión a nivel técnico esta semana para abordar el asunto de la condonación de la deuda, sólo persigue "blanquear los privilegios al independentismo".

Ha dicho que el Gobierno central lo que tiene que hacer es poner sobre la mesa un nuevo modelo de financiación autonómica y un fondo de nivelación transitorio para las comunidades que se encuentran infrafinanciadas, como es el caso de Andalucía.

En comisión parlamentaria, Antonio Sanz ha expresado la "insatisfacción" del Gobierno autonómico por las relaciones políticas con el Ejecutivo nacional, que sólo busca el "bloqueo y el agravio permanente" a esta comunidad.

Sanz ha lamentado ese "bloqueo y agravio permanente" a Andalucía, a pesar de la constante voluntad "de diálogo y de acuerdo" de la Junta, que es "absoluta e inquebrantable".

Ha indicado que la Junta intenta "buscar acuerdo permanentemente", pero se encuentra con el "agravio y el bloqueo" diario del Ejecutivo nacional.

No obstante, en cuanto al ámbito de las relaciones institucionales, el consejero ha hecho referencia a la comisión bilateral de cooperación Estado-Junta, para exponer que se han tratado un total de 23 asuntos en su subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de controversias. De los 23 procedimientos (22 normas autonómicas y 1 estatal) que se han abordado desde que Juanma Moreno es presidente de la Junta, en 20 se han alcanzado acuerdos, mientras que en dos no se formalizaron acuerdos por haber finalizado el plazo para recurrir las normas en el TC, y en 1 no se aceptó la invitación de negociación por no apreciarse fundamentos suficientes en el planteamiento del estado, según ha señalado.

De otro lado, se ha referido a acuerdos con el Gobierno central como el de Doñana o el de la Policía Adscrita, o la comisión creada para dar solución al asunto del hotel de El Algarrobico, en Carboneras (Almería).

"Hemos hemos llegado a un acuerdo en la comisión bilateral de más del 90% de los asuntos con el Gobierno central en los que ha podido surgir algún tipo de discrepancia", ha indicado.

Tras aludir el PSOE-A a la reunión técnica sobre la condonación de la deuda prevista el miércoles, ha señalado que no parece la "reunión del siglo" y ha insistido en que Andalucía no necesita quita de la deuda, sino que se plantee un nuevo sistema de financiación autonómica.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Mario Jiménez ha reprochado al consejero que, en su intervención inicial, "no haya mencionado" el encuentro técnico que el Gobierno y la Junta van a mantener este miércoles para abordar el asunto de la condonación de la deuda, que, a su juicio, debería ser aceptada por el Ejecutivo andaluz. Ha indicado que la Junta "necesita de la confrontación para poder tener un mínimo de iniciativa política porque es un gobierno inane que no es capaz de abordar y de resolver ninguno de los problemas que tiene planteados Andalucía".

El Ejecutivo del PP-A, según ha dicho, es "una máquina de generar problemas fundamentalmente en los servicios públicos esenciales, "a los que están saqueando y destrozando". "Habla del diálogo, pero ustedes solo hacen confrontación", ha dicho Jiménez, para quien el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es "un confrontador sistemático que no sabe hacer otra política que confrontar".

El diputado de Vox Ricardo López Olea ha manifestado que aunque la Junta califique se "insatisfactorias" sus relaciones con el Gobierno, la realidad es que, al final llegan a un "90% de acuerdo cuando se trata de cuestiones constitucionales", y PSOE y PP "comparten estrategias, alianzas y las mismas agendas", como la 2023 y se ponen de "acuerdo" para la renovación de instituciones y órganos estatales. Ha manifestado además que el PP compra "todas las leyes ideológicas" del PSOE. "El PP y el PSOE son los mismo", ha sentenciado.

El diputado del PP-A José Ricardo García ha manifestado que lo que está haciendo el Gobierno de España con Andalucía "es una estafa" y ha indicado que el PSOE es el partido de la "quita": "Quitan derechos, libertades y la financiación de Andalucía, porque siguen al dictado del independentismo".