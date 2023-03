Sanz, convencido de que Andalucía contará con un "acuerdo" sobre la atención primaria

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, se ha mostrado convencido este miércoles de que Andalucía contará con un "acuerdo" en relación con la atención primaria del sistema sanitario público.

Durante su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Sanz ha recalcado que están convencidos de que se va a llegar a un acuerdo y ha defendido que el pacto económico y social para el impulso de Andalucía suscrito por la Junta con la CEA y los sindicatos UGT y CCOO "blinda" la sanidad pública y, en concreto, la atención primaria, a la que se destinará el 25 por ciento del presupuesto sanitario.

Asimismo, ha querido dejar claro que mientras Juanma Moreno sea presidente de la Junta "no se va a privatizar nada en la sanidad".

"Como dice la consejera de Salud, no es no", ha apuntando Sanz, quien ha indicado que el actual Gobierno andaluz es el que más ha invertido en sanidad en la historia de la autonomía: "4.000 millones de euros más; 30.000 profesionales más y 50 infraestructuras nuevas sanitarias, de ellas siete nuevos hospitales".

Ha explicado que el documento que la Consejería de Salud llevará a la mesa sectorial convocada este miércoles recogerá propuestas concretas para mejorar la atención primaria y que emanan de las reuniones anteriores de las mesas técnicas y de las consultas que se han elevado a los colegios profesionales o las sociedades científicas.

"La apuesta de este Gobierno por la sanidad pública andaluza es absolutamente indudable", ha sentenciado el consejero.