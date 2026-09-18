Sanz creará en octubre un comité de evaluación del SAS para iniciar la "mayor reforma y actualización" del sistema

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes que en octubre iniciará los trámites para llevar al Consejo de Gobierno la creación de un comité de expertos con el que abordar la "mayor reforma y actualización" del sistema público de salud.

Así lo ha avanzado en el desayuno informativo organizado por Europa Press con el patrocinio del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Con la participación de profesionales, investigadores, colegios profesionales, sindicatos y representantes del conjunto del sistema sanitario, Andalucía quiere "liderar" la reforma del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Este comité pondrá las bases para la redacción de la nueva Ley de garantía sanitaria, con la que Andalucía quiere "blindar" la sanidad pública para que el presupuesto en esta materia siempra crezca. Para aprobarla, el vicepresidente primero y consejero de Sanidad ha ofrecido a los sindicatos un acuerdo de legislatura que confía en alcanzar ya que hay precedentes de "grandes acuerdos" sanitarios en la anterior legislatura --carrera profesional y bolsa del SAS, entre otros--.

En materia normativa, Sanz ha avanzado que el primer decreto que llevará al Parlamento será el relativo a las agresiones a sanitarios, con sanciones para "declarar la guerra total" a aquellos que agreden a los profesionales que "nos cuidan". La Unidad Sócrates de la Policía Autonómica Adscrita será la encargada de llevar estos casos de agresiones a sanitarios.

Sobre digitalización del sistema sanitario público, Antonio Sanz ha confirmado que hay en estos momentos hasta 400 proyectos, siendo el de Atención Primaria uno de ellos --Primaria Digital con el que "pretendemos sustituir las herramientas que usan los profesional de Atención Primaria, que tienen más de 25 años"--. Abarcan, ha puntualizado, todos los ámbitos asistenciales y no asistenciales, infraestructuras tecnológicas y nuevos servicios para la ciudadanía y profesionales.

"Vamos a plantear un programa de diagnóstico digital que se va a llevar a todos los centros de medicina de precisión, especialmente en cáncer de mama, ictus y retinopatía diabética", ha recalcado. Igualmente, ha insistido en la creación de un hub de innovación en el Hospital Muñoz Cariñanos.

Tras la pandemia y la irrupción del Virus del Nilo, Sanz ha defendido, por último, la necesidad de reforzar la salud pública con la creación de un comité de emergencia con el que "estar mejor preparados ante crisis sanitarias y mejorar la protección de los andaluces". En resumidas cuentas, el consejero ha reconocido que "la sanidad pública debe mejorar, pero lo que no podemos negar es el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Junta".

En este punto, ha recordado que el presupuesto en este capítulo alcanza ya los 16.200 millones de euros, "un incremento del 65%" con respecto a anteriores etapas; hay 130.000 profesionales, un 65% más; y 116 nuevas infraestructuras con una inversión de 2.800 millones de euros. "Más equipamiento, más tecnología y mayor capacidad asistencial".