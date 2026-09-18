Sanz da "toda la razón" a los médicos para ir a la huelga contra el Gobierno central: "Los daños son irreparables"

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía en Cajasol. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado este viernes que los médicos tienen "toda la razón" para ir a la huelga del próximo 28 de octubre contra el Gobierno central y su propuesta de Estatuto Marco aunque ha advertido: "Los daños son irreparables".

Preguntado en el desayuno de Europa Press, con el patrocinio del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), sobre la próxima convocatoria de huelga que apoya finalmente el Sindicato Médico Andaluz (SMA) pese al acuerdo firmado con la Junta en julio en el que se comprometía a no secundar un nuevo paro, Antonio Sanz ha asegurado que los médicos "tienen razón" pero advierte: "Los daños son irreparables".

En este punto ha recordado que los paros anteriores han costado a Andalucía 1,5 millones de actos sanitarios suspendidos y 220 millones de euros. Detrás de cada acto sanitario aplazado lo que hay, en palabras de Sanz, es un "hoy no" a una operación o consulta especializada.

"La ministra de Sanidad --Mónica García-- está encantada con esta huelga. Le interesa", ha asegurado el vicepresidente primero y consejero, ya que los efectos de estas movilizaciones los sufren las comunidades autónomas y no el Ministerio. "Es una nueva irresponsabilidad sin precedentes de una ministra que piensa más en política que en sanidad. No tiene ni un minuto para sentarse con los médicos", ha sentenciado.

Preguntado sobre el plan de retorno de los médicos, Antonio Sanz ha sostenido que no se trata sólo de retribuciones, "eso sería caer en un error". Ya se han tomado medidas para hacer más atractivo el trabajo sanitario en Andalucía, ha puntualizado el consejero de Sanidad, en alusión, por ejemplo, al hecho de que los MIR, en vez de tardar dos años en incorporarse a la bolsa del SAS, ya lo hacen "nada más acabar su periodo formativo". "Les garantizo que muchos médicos vienen de fuera porque hoy ven más atractivo el sistema sanitario andaluz para trabajar".