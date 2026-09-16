Sanz defiende que el pacto PP-Vox da "estabilidad" a Andalucía y PSOE-A afea que lo que "era un lío ahora es solución"

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, interviene durante la primera jornada del Pleno del Parlamento andaluz. A 16 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha defendido este miércoles que el acuerdo de gobierno suscrito para esta legislatura entre PP-A y Vox aporta "estabilidad" a esta comunidad autónoma, mientras que la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, le ha afeado que lo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sostenía que "era un lío" --en alusión a la posibilidad de gobernar en coalición con Vox--, ahora se reivindica desde el PP-A como "la solución" para la comunidad autónoma.

Antonio Sanz y María Márquez han debatido sobre el acuerdo de gobierno de PP-A y Vox en el transcurso de una comparecencia del consejero en el Pleno del Parlamento a solicitud del Grupo Socialista, cuya portavoz adjunta le ha reprochado cómo han "cambiado" en el PP-A para defender ahora la opción de gobernar con Vox.

El vicepresidente primero de la Junta ha subrayado que el PP-A obtuvo "una mayoría extraordinariamente amplia" en las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, pero "insuficiente por dos escaños" para revalidar la mayoría absoluta de la anterior legislatura, y "frente a esa realidad había dos posibilidades", que pasaban por "bloquear Andalucía" y conducir a la comunidad autónoma hacia "una repetición electoral", o por "dialogar, negociar y alcanzar acuerdos", que es por lo que se decantó el PP-A y su líder, Juanma Moreno, según ha subrayado.

En esa línea, Sanz ha señalado que, como explicó el presidente de la Junta, Vox fue "la única formación" que se mostró "dispuesta a dialogar para permitir la puesta en marcha de la legislatura" tras las elecciones del 17M, y "eso hay que agradecerlo", ha agregado antes de apostillar que "resulta bastante difícil de comprender que quienes voluntariamente renunciaron a cualquier posibilidad incluso de diálogo, ahora parecen molestos porque haya habido una solución" y "cuestionen el resultado" de la negociación entre el PP-A y Vox.

El vicepresidente ha apuntado también que el acuerdo de gobierno se ha suscrito entre "dos formaciones políticas diferentes, con proyectos distintos", y por eso hubo previamente "una negociación" para "acercar posiciones, acordar, encontrar puntos de encuentro".

"Ese es el buen trabajo que se ha hecho entre Vox y el Partido Popular", ha defendido Sanz, que ha valorado en ese punto que el actual Gobierno de Moreno cuenta con el respaldo de la "mayoría parlamentaria" más amplia que hasta ahora ha tenido un Ejecutivo andaluz, y "eso es estabilidad, confianza, seguridad", ha reivindicado.

En esa línea, ha destacado que el acuerdo de gobierno contempla que se puedan aprobar los Presupuestos de los cuatro años de legislatura --los de los ejercicios 2027, 2028, 2029 y 2030--, y "eso es muy bueno para Andalucía", porque permite "planificar inversiones" y aporta "certidumbre" para familias, empresas y administraciones. Frente a ello, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha sido capaz de aprobar Presupuestos Generales del Estado (PGE) en lo que va de legislatura.

SANZ DEFIENDE LA "TRANSPARENCIA" DEL PACTO

Además, Sanz ha sostenido que el acuerdo "no sustituye el proyecto que los andaluces respaldaron" en las urnas, sino que "hace posible ejecutarlo, sumando las importantes aportaciones que se hayan hecho en favor del funcionamiento y de la estabilidad de Andalucía" con este pacto entre PP-A y Vox que además, según ha remarcado, es "transparente" porque "está publicado" y lo pueden conocer "todos los andaluces".

Tras rechazar "lecciones de estabilidad" del PSOE-A, Sanz ha proclamado que, con el pacto entre PP-A y Vox, "Andalucía tiene gobierno, rumbo y cuatro años por delante para demostrarlo".

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, le ha replicado que cómo han "cambiado" desde el PP-A, y se ha remitido a declaraciones de Moreno antes de las elecciones señalando que le quitaba "el sueño el ideario político de Vox", y acusando a dicho partido de no saber "gobernar" y de proponer "ilegalidades".

Por ello, ha reprochado a Sanz el "papelón" que ha hecho al defender este pacto en el Parlamento. "Para subirse a la tribuna a hacer la intervención que usted ha hecho, hay que tener mucho estómago, el que usted tiene para defender absolutamente lo indefendible", le ha dicho Márquez al vicepresidente, a quien ha afeado que "lo que hace unos meses era un lío, un problema para los andaluces, y era malo, ahora es "lo que necesitamos los andaluces".

PSOE-A: EL PP "SE HA COMIDO CON PAPAS" EL PACTO CON VOX

La portavoz socialista ha sostenido que la "única verdad irrefutable" es que el PP "se ha comido con papas el acuerdo con Vox", así como ha criticado que Moreno "mintió en la cara a todos los andaluces" al acudir a su debate de investidura diciendo "por la mañana que quería un gobierno monocolor", pero "cuando terminó el debate" anunció "un acuerdo con la extrema derecha con 150 puntos condicionando el futuro de Andalucía".

En este contexto, María Márquez ha justificado que desde el PSOE-A "por lo menos" pidan "explicaciones" sobre este pacto de gobierno, y ha acusado a los 'populares' de haberle faltado "el respeto" al Parlamento andaluz, donde "está representada la soberanía del pueblo andaluz".

Además, ha apuntado que en el PP-A sienten "vergüenza" por el acuerdo suscrito, y ha avisado a Sanz que "por más dinero público que empleen en intentar tapar el sol con un dedo, no hay dinero ni llamadas de teléfono" del vicepresidente primero "a los medios de comunicación para intentar borrar al señor (Manuel) Gavira de la foto", porque el líder andaluz de Vox "está sentado a la derecha del 'padre'" --en referencia a Juanma Moreno-- en el Parlamento andaluz.

La representante socialista ha afeado además al PP-A que haya firmado "el pacto más reaccionario" suscrito entre los 'populares' y Vox "de todo el país", y que Moreno consintiera que, mientras que en el Parlamento andaluz "se debatía sobre el futuro de Andalucía" a propósito de su investidura, "en un despacho en Madrid, la extrema derecha que nunca respetó el Estatuto de autonomía", dijo que "nada de lo que estaba pasando aquí servía, porque el pacto se firmaba en Madrid, de su mano, cómo y cuándo ellos quisieran".

"Esta era la vía andaluza, señorías del Partido Popular, permitir que pisoteen nuestra bandera los que reniegan de Andalucía", le ha espetado María Márquez a Antonio Sanz, a quien ha advertido de que "el precio que va a pagar esta tierra se escribirá" en su historia "como una página en negro", y el pacto firmado "no es bueno para Andalucía, porque, si no, se hubieran esmerado en contarlo".

La portavoz socialista ha señalado finalmente que "los andaluces de centro, progresistas, que votaron de buena fe a Moreno han visto cómo su voto se ha convertido en llave para que la extrema derecha entre en el gobierno de la tierra de (Manuel García) Caparrós", la que "ha presumido siempre de los derechos y de las libertades" que los firmantes de este pacto "vergonzoso han volado por los aires". "Señorías de la derecha, Andalucía no les va a perdonar jamás", ha advertido María Márquez para concluir.

Antonio Sanz le ha replicado que "a quien parece que no han perdonado los andaluces es al PSOE por los años de engaño" durante los "40 años" que gobernaron la Junta, y ha incidido en defender las medidas incluidas en el acuerdo de gobierno que, según ha sostenido, benefician a los andaluces.

Finalmente, Sanz ha reivindicado que, "sin duda alguna", a Andalucía "le va mucho mejor con Juanma Moreno como presidente", porque la comunidad "avanza más que nunca y tiene el mejor futuro que nunca gracias a las políticas que ha impulsado" su gobierno, y frente a ello ha criticado que el Gobierno que "aplaude" el PSOE-A --en referencia al de Pedro Sánchez-- es el que "traiciona a Andalucía".