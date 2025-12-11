Sanz defiende que el SAS tiene 30.000 profesionales más que en 2018 y la izquierda y Vox le acusan de "nefasta gestión"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en la comisión parlamentaria del 11 de diciembre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha defendido este jueves las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Juanma Moreno para la estabilidad de los profesionales sanitarios, las mejoras de las condiciones laborales y la retribución de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde 2019. Durante su comparecencia en la comisión de sanidad en el Parlamento, el consejero ha explicado que "este Gobierno siempre ha tenido muy presente que los profesionales sanitarios son el corazón del sistema sanitario público de Andalucía" y ha asegurado estar "plenamente convencido de que hoy esta mejora es una realidad".

No obstante, ha dicho Sanz, "somos conscientes que queda mucho trabajo por delante, porque veníamos de muy abajo, pero es un proceso que está en marcha y que vislumbra resultados muy alentadores, tanto para el sistema sanitario público como para los propios profesionales". Como ha expuesto el consejero durante su intervención, la plantilla del Servicio Andaluz de Salud ha pasado de contar con 101.000 profesionales en 2018, a rozar los 130.000 en 2025, lo que supone un refuerzo de más de 28.000 nuevos profesionales y un crecimiento del 28%. Las cifras han sido contestadas por la oposición de izquierdas y Vox, que han acusado a la Junta de hacer "magia" para limpiar una nefasta gestión".

"El sistema cuenta ahora con más de 30.000 médicos, 6.700 más que en 2018, y 37.000 enfermeras, 8.400 más que antes de la llegada de este gobierno". Antonio Sanz ha destacado los 4.371 nuevos profesionales aprobados en el Consejo de Gobierno del pasado 22 de octubre divididos entre 3.893 efectivos y 478 plazas MIR, de los cuales 2.292 se habrán incorporado al sistema sanitario antes de que finalice el presente año. "Estas 4.371 nuevas plazas no es un episodio excepcional. Es un paso más en una estrategia sostenida de ampliación de recursos humanos", ha valorado el consejero, a la vez que ha apuntado que "el sistema ha ganado en tamaño y estabilidad sin perder capacidad de adaptación" durante estos siete años.

Del mismo modo, ha valorado la oferta de 364 plazas por concurso de Médico de Familia y Pediatra para puestos de Difícil Cobertura lanzadas en el decreto específico aprobado el pasado 2 de diciembre, y que será complementado con el futuro Decreto de Dispersión Geográfica, el cual, ha dicho, "ampliará su cobertura a nuevas categorías profesionales, aportará mayor seguridad jurídica y permitirá aclarar los criterios y la retribución de este complemento económico".

El consejero ha remarcado también que esta misma semana se ha aprobado en la mesa sectorial, de la mano de las organizaciones sindicales, el Plan de Igualdad del SAS, que marcará las políticas de igualdad interna durante los próximos cuatro años, a través de 47 medidas concretas, y que "permitirá consolidar un modelo organizativo basado en la corresponsabilidad y la equidad profesional".

Para Antonio Sanz, estas mejoras son fruto de un camino "compartido con nuestros profesionales y compartido con las organizaciones sindicales y colegios profesionales gracias a los que nuestro sistema sanitario es cada día más grande y sólido". Son medidas, ha defendido, "producto del diálogo, del encuentro y del consenso".

El consejero ha hecho extensibles estas mejoras al ámbito de la estabilización de la plantilla, que ha pasado del 48% en 2018 a un 79% en 2025, con el objetivo de alcanzar el 96% a finales de 2026 cuando finalice la incorporación de las casi 22.000 plazas de las Ofertas de Empleo Público de 2022, 2023 y 2024, cuyos exámenes concluyeron el pasado octubre. Igualmente, también se ha referido a la nueva Oferta de Empleo Público para 2025, con un total de 10.289 plazas aprobada en Mesa Sectorial el pasado 27 de octubre. "Desde 2019 se habrán resuelto procesos de acceso a casi 59.000 plazas fijas, a la que se añaden otras 22.000 en proceso de resolución, y ahora éstas 10.289 de la nueva oferta", ha concluido.

Por último, Antonio Sanz se ha detenido también en el peso que ha ganado la enfermería en el sistema público de salud. Al respecto, ha subrayado que actualmente "son 37.085 las enfermeras que trabajan de media en el SAS, lo que supone 8.400 más que en 2018, y de ellas, 7.300 son incorporaciones fijas". El consejero ha puesto en valor también las especialidades implantadas por el Gobierno andaluz desde 2019 y ha recordado la incorporación de 102 enfermeras gestoras de casos en los centros de mayores, 44 de prácticas avanzadas en diabetes, 36 para el manejo de heridas crónicas, 32 en ostomías o 411 referentes en centros educativos, entre otras.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha explicado que en el SAS lo que se ha producido es una "internacionalización de todo el personal sanitario que estaba en las agencias hospitalarias". "Teníamos cinco, que eran cinco hospitales" y cuyos profesionales "ustedes los cuentan como si fuese personal nuevo, pero no lo es. Ese personal ya era hijo de nuestras carnes, ya se les pagaba con dinero de la Junta y eran excelentes profesionales", ha sostenido Nieto, que, igualmente, ha asegurado que frente a los 4.500 efectivos que dice la Consejería que va a incorporar nuevos en 2026, "en el presupuesto del SAS aparece como estimación de incorporación 3.893 personas, en las que se incluyen, ojo, administrativos e informáticos", entre otros.

Desde las filas de Vox, este grupo parlamentario ha calificado a Sanz de "extraordinario vendedor y comercial" con la función de "limpiar lo que ha sido una nefasta gestión" del PP en el Gobierno de la Junta en los últimos siete años. "Es el consejero de la magia; la magia que van a hacer para maquillas un sistema de salud público en Andalucía que es un auténtico horror". Vox ha reprochado a Sanz que "traiga medidas que son un remiendo, un remiendo mal cosido".

El grupo parlamentario socalista ha insistido en que el Gobierno andaluz del PP ha "recortado plantilla", lo que provoca "unas listas de espera inasumibles, que colapsan la sanidad pública". En siete años, "mejoras ninguna, mejoras en el corazón del sistema ninguna, ni en ratio, ni en salarios ni en condiciones laborales". En esta línea, ha acusado al Gobierno 'popular' de recortar 91 millones de euros en personal en 2025 en los principales hospitales, "con una sobrecarga brutal que sufren los profesionales". "La sanidad pública --ha sentenciado la parlamentaria Ángeles Prieto-- está en una situación dramática por su gestión. Los profesioinales hacen lo que pueden y sostienen a duras penas lo que quieren destruir para beneficiar a sus amigos de la privada".

Por último, el PP ha manifestado que "entendemos los nervios del PSOE, incluso su tono amenazante y de mentiras, porque no tienen un buen día, ni un buen mes ni una buena legislatura", en alusión a las últimas detenciones por casos de corrupción. "La oposición en Andalucía debe centrarse y entender que hay que hacer una crítica, que es fundamental, pero que debe ser también constructiva, debe aportar algo. El PP está aquí para trabajar en ese diálogo y está satisfecho por las medidas que se han tomado", ha concluido Beatriz Jurado.